Piešťany zakončili domácu sériu prehrou 61:71 s Bukurešťou
Autor TASR,aktualizované
Piešťany 29. októbra (TASR) - Basketbalistky Piešťanských Čajok zakončili sériu domácich zápasov v I-skupine Európskeho pohára (Eurocup) prehrou 61:71 s rumunským Rapidom Bukurešť. V tabuľke tak zostávajú na poslednej pozícii s bilanciou štyroch prehier a šance na pokračovanie v súťaži sa presunuli do teoretickej roviny. Najbližšie sa slovenský majster predstaví v akcii v stredu 5. novembra o 20.00 h na palubovke španielskeho Movistaru Estudiantes Madrid.
V úvode prvej štvrtiny si tímy vymieňali bodové šnúry, z pohľadu Piešťan bolo dôležité, že držali s Bukurešťou krok. Nechávali však pootvorené dvierka v defenzíve, čo skúsenejší súper trestal a vytvoril si mierny trhák. Po prvej časti tak svietil na tabuli stav 12:22. Čajky zabrali po krátkej prestávke, Vandlíkovej aktivita priniesla opätovné sa priblíženie súperovi. Rapid však strieľal s pôsobivou úspešnosťou za tri body, vďaka čomu si udržiaval priaznivý stav. Domáci tím ale zostával v hre, Buknovej trojka tesne pred klaksónom priniesla polčasový stav 31:35.
Obranná intenzita piešťanského kolektívu bola problémom na začiatku druhého polčasu, Rapidu tak umožnili skórovať ľahké body a bez väčších problémov opätovne odskočiť na dvojciferný rozdiel. Síce prišli občasné náznaky zlepšenia, ale súper mal pred poslednou 10-minútovkou 15-bodový náskok - 59:44. Do štvrtej štvrtiny vstúpili Piešťany odvážne a s jasným cieľom, ešte sa prihlásiť do súboja o prvé víťazstvo v tejto súťaži v tejto sezóne. To sa v niektorých okamihoch darilo, ale skúsenejší Rapid nedovolil napokon výraznejšiu drámu.
Európsky pohár žien 2025/2026 - I-skupina:
Piešťanské Čajky - CS Rapid Bukurešť 61:71 (31:35)
Piešťany: Herminjardová 23, Kozáková a Moravčíková po 8, Szmereková 7, Buknová 5 (Vandlíková 4, Kraujunaitéová 3, Erdélyiová 2, Jakubčeková 1)
Najviac bodov Bukurešť: Živkovičová 20, Murrayová 15, Cuicová 13
TH: 11/7 - 6/4, fauly: 14 - 16, trojky: 6 - 9, rozhodovali: Simonavičius (Lit.), Petrov (Bul.) Podkowinská (Poľ.), štvrtiny: 12:22, 19:13, 13:24, 17:12, 400 divákov.
hlasy po zápase /TASR/:
Peter Jankovič, tréner Piešťan: „Z našej strany zlý vstup do stretnutia. To, čo sme si povedali, že chceme bojovať a ukázať, že sme doma, to sme nesplnili. Ľahko sme im dovolili odísť na rozdiel 10 bodov a v podstate celý zápas sa to takto ťahalo. Nepostrážili sme si strely spoza oblúka, kde strieľali s vysokým percentom. To nás ubíjalo. Aj napriek tomu, polčas bol o štyri body, čo bolo celkom fajn. Opäť vstup do druhého polčasu, dve chyby a takýto mladý tím to zabíja.“
Alica Moravčíková, hráčka Piešťan: „Táto prehra veľmi mrzí, pretože sme si verili, že tímovým výkonom konečne príde vytúžená výhra. Keby Evi nemala deň, tak útočne sme sa veľmi trápili. V obrane sme robili veľké množstvo chýb, ktoré nás stáli toto víťazstvo.“
Miroslava Mištinová, hráčka Bukurešti: „Bolo to náročné. Mali sme nejaký náskok, ale Piešťany sa v podstate celý zápas držali. Nás bolo málo, ako v každom jednom stretnutí. Je to naozaj veľmi náročné, ale som naozaj hrdá, že sme to dokázali zvládnuť o 10 bodov.“
ďalší program Piešťanských Čajok v I-skupine Európskeho pohára:
streda 5. novembra, 20.00 h: Movistar Estudiantes Madrid - Piešťanské Čajky
streda 26. novembra, 20.00 h: UFAB49 Angers - Piešťanské Čajky
