Piešťany zdolali Bystricu aj v 3. finále a majú titul

finále play off Niké EXZ 2023/2024 - tretí zápas /na 3 víťazstvá/:



Piešťanské Čajky - Slávia Banská Bystrica 69:56 (41:37)



Piešťany: Jamesová 17, Herminjardová 16, Mitrasinovičová 15, Mandičová 11, Jurčenková 6 (Moravčíková a Taušová po 2, Kraislová a Vandlíková 0)



Bystrica: Hruščáková 14, Pulliamová 10, Mujovičová 7, Martišková 5, Sherrillová 2 (Malašková 12, Bogičevičová 6, Da Cruz, Striešová a Žilinská 0)



TH: 27/18 – 21/13, fauly: 21 - 28, trojky: 7 -5, rozhodovali: Tomašovič, Obertová, Turčin, štvrtiny: 26:17, 15:20, 7:8, 21:11, 1000 divákov (vypredané).



/konečný stav série - 3:0, Piešťanské Čajky sa stali víťazom Niké extraligy žien v sezóne 2023/2024/

prehľad majstrov:



1993 SCP Ružomberok



1994 SIPOX Ružomberok



1995 SIPOX Ružomberok



1996 MŠK SIPOX Ružomberok



1997 SCP Ružomberok



1998 SCP Ružomberok



1999 SCP Ružomberok



2000 SCP Ružomberok



2001 SCP Ružomberok



2002 SCP Ružomberok



2003 SCP Ružomberok



2004 Delta I.C.P. Košice



2005 Delta I.C.P. Košice



2006 K CERO I.C.P. Košice



2007 K CERO VODS Košice



2008 KOSIT Košice



2009 Maxima Broker Košice



2010 Dobrí anjeli Košice



2011 Dobrí anjeli Košice



2012 Good Angels Košice



2013 Good Angels Košice



2014 Good Angels Košice



2015 Good Angels Košice



2016 Good Angels Košice



2017 Good Angels Košice



2018 Good Angels Košice



2019 MBK Ružomberok



2020 MBK Ružomberok



2021 MBK Ružomberok



2022 Piešťanské Čajky



2023 Piešťanské Čajky



2024 Piešťanské Čajky

Piešťany 27. apríla (TASR) - Víťazom Niké Extraligy žien (Niké EXZ) v sezóne 2023/2024 sa stali basketbalistky Piešťanských Čajok. Klub z kúpeľného mesta sa stal majstrom Slovenska tretí rok po sebe, v treťom finálovom stretnutí zvíťazil na domácej palubovke nad Sláviou Banská Bystrica 69:56 a v sérii hranej na tri víťazstvá triumfoval 3:0 na zápasy.Piešťany tak dovŕšili úspešnú sezónu, v ktorej sa im podarilo zdvihnúť nad hlavu Alpsko-jadranský pohár, obsadiť druhé miesto vo Federálnom pohári a Slovenskom pohári. V Niké EXZ neprehrali počas celého roka ani jeden domáci zápas a len ako tretí klub v ére samostatnosti dokázali trikrát za sebou získať titul. Čajky si zlatom vybojovali právo účasti v niektorej zo súťaží pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) v nasledujúcom ročníku.Vo vynikajúcej kulise vypredanej Diplomat arény odštartovali Piešťany sebavedomo v útoku a zodpovedne v defenzíve, čo im prinieslo stav 6:0. Banská Bystrica od začiatku zaostávala v obrane, po štyroch odohraných minútach prehrávala 4:15. Záver prvej štvrtiny priniesol dve exaktné 10-bodové šnúry, najskôr v podaní domácich basketbalistiek a následne aj u súperiek. Na tabuli tak svietil stav 26:17. Druhá štvrtina už bola oveľa vyrovnanejšia, Slávia ťažila z nabraného sebavedomia a nie raz sa priblížila na rozdiel jedného útoku, a to najmä vďaka dvojici Malašková a Hruščáková. Piešťany ale v správnych momentoch nachádzali skrz kolektívnu hru hernú a bodovú odpoveď. To im prinieslo po prvom polčase stále priaznivé skóre – 41:37.Druhý polčas bol skutočným finálovým bojom, ofenzívne tempo opadlo a každá hráčka na palubovke sa púšťala do tvrdého boja o loptu. Diváci tak mohli sledovať úplne odlišný scenár, ako v doterajších finálových zápasoch. "" chýbal povestný krok navyše, aby dostali vedenie na svoju stranu. Čajky totiž mali stále miernu psychologickú výhodu na svojej strane, do poslednej 10-minútovky sa išlo za stavu 48:45. Vyrovnaná bitka pokračovala aj vo štvrtej štvrtine, každý moment mohol rozhodnúť o osude tretieho finálového zápasu. Skúsenosti Mitrasinovičovej s Jurčenkovou ale nepripúšťali návrat série do Banskej Bystrice. O víťazovi zápasu rozhodla domáca Jamesová, piatimi bodmi za sebou dostala svoj tím do kľúčového trháku.