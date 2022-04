Historická výhra Piešťanských Čajok: Zdolaním Ružomberku ovládli ligu

Niké extraliga žien - 4. zápas finále:

Piešťanské Čajky - MBK Ružomberok 63:44 (31:29)



zostavy a body:



Piešťany: Jamesová 25, Andělová 19, Tadičová 7, Hašková 4, Boothová 0 (Martišková 8, Moravčíková a Pirttinenová 0)



Ružomberok: Burová 6, Graysová 5, Havranová a Turudičová po 3, Buknová 0 (Motleyová 18, Pavičová 4, Praženicová 3, Stašová 2)



TH: 15/10 - 8/4, fauly: 14 - 19, trojky: 9 - 8, rozhodovali: Zubák, Fuska, Bartoš, štvrtiny: 20:18, 11:11, 14:10, 18:5, 1000 divákov (vypredané).



/konečný stav série - 3:1, Piešťanské Čajky sa stali víťazom Niké extraligy žien v sezóne 2021/2022/

Na snímke vľavo hráčka Piešťan Gabriela Andělová a hráčka Ružomberka Marte Graysová počas 4. zápasu finále play off Niké extraligy žien Piešťanské Čajky – MBK Ružomberok v stredu 27. apríla 2022 v Piešťanoch. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Na snímke zľava kapitánka majsteriek Slovenska - Piešťanských Čajok Matea Tadičová preberá pohár za 1. miesto od štátneho tajomníka pre šport ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR Ivana Husára po skončení 4. zápasu finále play off Niké extraligy žien Piešťanské Čajky – MBK Ružomberok v stredu 27. apríla 2022 v Piešťanoch. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Prehľad majstrov:



1993 SCP Ružomberok



1994 SIPOX Ružomberok



1995 SIPOX Ružomberok



1996 MŠK SIPOX Ružomberok



1997 SCP Ružomberok



1998 SCP Ružomberok



1999 SCP Ružomberok



2000 SCP Ružomberok



2001 SCP Ružomberok



2002 SCP Ružomberok



2003 SCP Ružomberok



2004 Delta I.C.P. Košice



2005 Delta I.C.P. Košice



2006 K CERO I.C.P. Košice



2007 K CERO VODS Košice



2008 KOSIT Košice



2009 Maxima Broker Košice



2010 Dobrí anjeli Košice



2011 Dobrí anjeli Košice



2012 Good Angels Košice



2013 Good Angels Košice



2014 Good Angels Košice



2015 Good Angels Košice



2016 Good Angels Košice



2017 Good Angels Košice



2018 Good Angels Košice



2019 MBK Ružomberok



2020 MBK Ružomberok



2021 MBK Ružomberok



2022 Piešťanské Čajky

Piešťany 27. apríla (TASR) - Basketbalistky Piešťanských Čajok sa prvýkrát v histórii stali víťazkami Niké extraligy žien. Vo štvrtom finálovom zápase sezóny 2021/2022 zvíťazili na domácej palubovke nad MBK Ružomberok 63:44 a celú sériu vyhrali 3:1 na zápasy. Zverenky Petra Jankoviča premenili šiestu finálovú účasť (2015, 2016, 2017, 2019, 2021, 2022) premiérovo na titul a po trojročnom kraľovaní "Ruže" ju vymenili na tróne slovenského ženského ligového basketbalu.Piešťany sa stali historicky len tretím klubom, ktorý uspel v najvyššej súťaži v ére samostatnosti.Na oboch stranách bola počiatočná nervozita, ale lepšie odštartoval štvrtý finálový zápas Ružomberok, piatimi bodmi v sérii sa ujal vedenia. Na piešťanskej strane však bola správne namotivovaná Jamesová, postarala sa o prvých sedem bodov svojho tímu. Neskôr sa Čajky odtrhli osembodovým úsekom, ale Ružomberok zostával v tesnom závese. To sa odzrkadlilo aj na skóre prvej štvrtiny - 20:18. Druhá 10-minútovka bola herne a bodovo chudobnejšia. Opäť bola v tesnom trháku "Ruža", no Piešťany sa aj napriek streleckému výpadku držali blízko. Na domácej strane bola totiž mimoriadne produktívna Jamesová, ktorá sa postarala o veľkú väčšinu piešťanských bodov. Na polčas išli spokojnejšie domáce hráčky, viedli však tesne - 31:29.Po prestávke začali domáce basketbalistky s veľkou energiou, najmä v defenzíve. Dobrý štart sa odrazil aj do útoku, k Jamesovej sa pridala Andělová a Piešťany si postupne budovali prvý výraznejší trhák v zápase. Ružomberské nádeje držala Motleyová, úradujúci majster sa primárne vďaka nej držal v boji o víťazstvo. Takmer s klaksónom zasadila v závere tretej štvrtiny trojkový úder Jamesová a upravila na 45:39. Nič sa pre Ružomberok nezmenilo ani s pribúdajúcim časom, domáce Piešťany si držali celkom komfortné vedenie a boli blízko k využitiu majstrovského mečbalu. Rozhodujúci úder zasadila v elektrizujúcej atmosfére Martišková dve minúty pred koncom. Žiadna dráma sa nekonala a Piešťany mohli odštartovať majstrovské oslavy.Peter Jankovič, tréner Piešťan:Ke'Shunan Jamesová, hráčka Piešťan:Matea Tadičová, hráčka Piešťan:Juraj Suja, tréner Ružomberka: