Piešťany zvíťazili v 1. zápase finále nad B. Bystricou 75:50

Tipos EXZ - prvý zápas finále play off /na 3 víťazstvá/:



Piešťanské Čajky - Slávia ŠKP Banská Bystrica 75:50 (44:31)



Piešťany: Jamesová 24, Moravčíková 17, Mitrasinovičová 14, Taušová 9, Herminjardová 5 (Igbokweová 4, Buknová 2, Jakubčeková, Mihaljevičová, Sekerková, Szmereková a Vandlíková 0)



Banská Bystrica: Pinzanová 14, Žilinská 11, Chovaníková a Užovičová po 6, Striešová 5 (Janštová 6, Nigutová 2, Vigašová 0)



TH: 13/11 – 5/2, fauly: 13 - 15, trojky: 4 - 4, rozhodovali: Margala, Sirocký, Turčin, štvrtiny: 30:15, 14:16, 17:11, 14:8, 630 divákov.



/stav série - 1:0/







Strelecký účet prvého finálového zápasu otvorila piatimi bodmi za sebou Moravčíková, Piešťany veľmi rýchlo chytili útočný rytmus a dobrou defenzívou nedovolili Banskej Bystrici ľahko bodovať. Jedinou hrozbou na hosťujúcej strane bola Žilinská, domáce sa naopak opierali o kolektívny výkon a prvú štvrtinu vyhrali 30:15. Druhá 10-minútovka už priniesla odlišný scenár, Čajky začali chybovať, Slávia využila miernej straty koncentrácie na strane súpera a začala sa približovať. Piešťany v správnej chvíli zareagovali, naďalej si udržiavali komfortný náskok a na polčasovú prestávku sa išlo za stavu 44:31.



Druhý polčas sa síce rozbiehal pomalšie, ale potom zobrali taktovku na palubovke do svojich rúk domáce basketbalistky a svoj náskok bez väčších problémov navyšovali. Banská Bystrica nemala výraznejšiu odpoveď a vidina brejku v úvode finálovej série sa jej začala vzďaľovať. Z domáceho pohľadu bol pred poslednou štvrtinou stav 61:42. Záverečná časť priveľa vzruchu nepriniesla, Čajky si bezpečne kontrolovali cestu za víťazným vstupom do série o majstra Slovenska.







ďalší program finálovej série:



druhý zápas - streda 23. apríla o 18.00 h: Slávia ŠKP Banská Bystrica – Piešťanské Čajky



tretí zápas - sobota 26. apríla o 19.00 h: Piešťanské Čajky – Slávia ŠKP Banská Bystrica



prípadný štvrtý zápas – streda 30. apríla o 18.00 h: Slávia ŠKP Banská Bystrica – Piešťanské Čajky



prípadný piaty zápas – sobota 3. mája o 18.00 h: Piešťanské Čajky – Slávia ŠKP Banská Bystrica

