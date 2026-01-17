< sekcia Šport
Piešťany zvíťazili v 17. kole nad UMB Banská Bystrica 79:36
Na palubovke BK ŠK UMB Banská Bystrica uspeli po výsledku 79:36.
Autor TASR
Bratislava 17. januára (TASR) - Basketbalistky Piešťanských Čajok zaznamenali v 17. kole základnej časti Tipos extraligy žien ôsme víťazstvo za sebou, na palubovke BK ŠK UMB Banská Bystrica uspeli po výsledku 79:36.
Tipos EXZ - 17. kolo základnej časti:
BK ŠK UMB Banská Bystrica - Piešťanské Čajky 36:79 (14:42)
najviac bodov: Oravcová 10, Rostocká 7, Háberová 6 - Farcyová a Herminjardová po 13, Buknová a Moravčíková po 12
