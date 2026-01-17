Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piešťany zvíťazili v 17. kole nad UMB Banská Bystrica 79:36

Na archívnej snímke uprostred Hana Jakubčeková (Čajky). Foto: TASR Roman Hanc

Na palubovke BK ŠK UMB Banská Bystrica uspeli po výsledku 79:36.

Autor TASR
Bratislava 17. januára (TASR) - Basketbalistky Piešťanských Čajok zaznamenali v 17. kole základnej časti Tipos extraligy žien ôsme víťazstvo za sebou, na palubovke BK ŠK UMB Banská Bystrica uspeli po výsledku 79:36.



Tipos EXZ - 17. kolo základnej časti:

BK ŠK UMB Banská Bystrica - Piešťanské Čajky 36:79 (14:42)

najviac bodov: Oravcová 10, Rostocká 7, Háberová 6 - Farcyová a Herminjardová po 13, Buknová a Moravčíková po 12
.

