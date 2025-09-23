Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pietrangelo nestihne začiatok sezóny: „Rehabilitácia prebieha dobre“

Na archívnej snímke z 26. apríla 2025 hokejista Vegasu Golden Knights Alex Pietrangelo počas štvrtého zápasu prvého kola play-off NHL Minnesota Wild - Vegas Golden Knights v americkom meste St. Paul. Foto: TASR/AP

Pietrangelo hral so zranením väčšinu uplynulej sezóny vrátane play off.

Autor TASR
Las Vegas 23. septembra (TASR) - Kanadský hokejový obranca Alex Pietrangelo nebude pripravený na úvod nového ročníka zámorskej NHL, no návrat počas jeho priebehu nevylúčil. Tridsaťpäťročný bek Vegas Golden Knights sa zotavuje po zranení bedra, ktoré rozvírilo špekulácie o jeho konci kariéry.

Pietrangelo hral so zranením väčšinu uplynulej sezóny vrátane play off a nový ročník 2025/26 začne na listine dlhodobo zranených hráčov. Dvojnásobný držiteľ Stanleyho pohára má pred sebou ešte dve sezóny zo sedemročnej zmluvy v hodnote 61,6 milióna dolárov, ktorú podpísal ako neobmedzený voľný hráč v októbri 2020. V súčasnosti sa venuje rehabilitácii. „Nič nie je definitívne. Budem to brať deň po dni, prejdem celým procesom a uvidím, ako to dopadne,“ uviedol Pietrangelo podľa oficiálneho portálu nhl.com.

Reči o konci kariéry vníma ako predčasné. „Pokračujem v rehabilitácii a budem v nej pokračovať aj naďalej. Proces zatiaľ prebieha dobre. Máme tu fenomenálny tím a rekonvalescencia prebieha skvele,“ dodal zlatý olympijský medailista zo Soči 2014.
