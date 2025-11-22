< sekcia Šport
Piliarová vo finále viacboja na MSJ na 10. mieste
Zverenka Kataríny Krekáňovej dosiahla v sumárnom hodnotení vo finále viacboja jednotlivkýň 50,766 bodu.
Autor TASR
Manila 22. novembra (TASR) - Slovenská reprezentantka v športovej gymnastike Lucia Piliarová skončila v sobotňajšom finále viacboja na 3. MSJ vo filipínskej Manile na desiatom mieste.
V rámci toho obsadila na bradlách druhú pozíciu, čím po tretej priečke z piatkovej kvalifikácie vyslala ďalší sľubný signál pred nedeľňajším finále na tomto náradí (9.16 h SEČ).
Zverenka Kataríny Krekáňovej dosiahla v sumárnom hodnotení vo finále viacboja jednotlivkýň 50,766 bodu. Postupne mala na kladine 12,700 b., v akrobacii 11,600, v preskoku 12,766 a na bradlách 13,700. Informovala o tom oficiálna webová stránka Slovenskej gymnastickej federácie.
Členka KŠG Detva sa bodovo zlepšila v porovnaní s kvalifikáciou, z ktorej postúpila medzi najlepších 24 prostredníctvom hodnotenia 50,731 b. Progres sa premietol aj do konečného výsledku. V piatok Piliarová skončila na 17. pozícii pred redukciou (kvalifikáciu kompletne absolvovalo 112 adeptiek). V redukovanom poradí finalistiek pri uplatnení pravidla o maximálne dvoch z jednej krajiny jej patrila 14. priečka.
Zlato vo viacboji v Marriott Grand Ballroom v 450-tisícovom Pasay City, ktoré je jedným zo 16 samosprávnych komponentov Manilskej metropolitnej oblasti na ostrove Luzon, napokon získala Japonka Jume Minaminová (53,632 b.) pred Francúzkou Elenou Colasovou (53,298) a svojou krajankou Misou Nišijamovou (53,066). V kvalifikácii bolo na prvých troch miestach poradie Colasová, Nišijamová, Minaminová.
