Pinerola postúpila do semifinále extraligy, vyzve obhajcu z Lučenca

štvrťfinále play off Niké Futsal Extraligy - 3. zápas /hralo sa na 2 víťazné zápasy/:



Pinerola 1994 Futsal Academy Bratislava - Futsal team Levice 3:1 (1:1)



Góly: 14. Strapek, 30. Kyjovský, 37. Halász - 11. Fedyk



/konečný stav série: 2:1, do semifinále postúpila Pinerola/







ďalší program:



semifinále play off - 1. zápasy /hrá sa na 2 víťazné zápasy/:



piatok 14. apríla



18.30 CopyLeaders Prievidza - Podpor Pohyb Košice



19.00 MIMEL Lučenec - Pinerola 1994 Futsal Academy Bratislava



2. zápasy:



utorok 18. apríla



Podpor Pohyb Košice - CopyLeaders Prievidza



Pinerola 1994 Futsal Academy Bratislava - MIMEL Lučenec



prípadné 3. zápasy:



piatok 21. apríla



CopyLeaders Prievidza - Podpor Pohyb Košice



MIMEL Lučenec - Pinerola 1994 Futsal Academy Bratislava



Bratislava 13. apríla (TASR) - Futsalisti bratislavskej Pineroly sa prebojovali do semifinále play off Niké Futsal Extraligy. V rozhodujúcom treťom štvrťfinálovom dueli zdolali na domácej palubovke Levice 3:1 a celú sériu vyhrali 2:1 na zápasy.Pinerola doplnila trio najlepších tímov po základnej časti Lučenec, Prievidza a Košice, ktoré si už predtým zabezpečilo postup medzi najlepšiu štvorku. V semifinále vyzve obhajcu z Lučenca.