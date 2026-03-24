Utorok 24. marec 2026
Pinheiro Braathen na čele po 1. kole obráku SP v Hafjelli

Brazílsky lyžiar Lucas Pinheiro Braathen v 1. kole finálového obrovského slalomu Svetového pohára v nórskom Hafjelli 24. marca 2026. Foto: TASR/AP

Líder poradia technicky najnáročnejšej alpskej disciplíny Švajčiar Marco Odermatt 1. kolo nedokončil.

Hafjell 24. marca (TASR) - Brazílsky lyžiar Lucas Pinheiro Braathen sa usadil na čele po 1. kole finálového obrovského slalomu Svetového pohára v nórskom Hafjelli. Olympijský šampión predstihol o 21 stotín Rakúšana Stefana Brennsteinera a bol na najlepšej ceste získať malý glóbus. Líder poradia technicky najnáročnejšej alpskej disciplíny Švajčiar Marco Odermatt totiž 1. kolo nedokončil.

Helvét štartujúci s číslom 1 mal pred záverečnou súťažou pred Pinheirom Braathenom náskok 48 bodov, nezvládol však nástrahy trate. Pri prejazde jednej z bránok v hornej časti ho vymrštilo a hoci s veľkými problémami pokračoval v jazde, napokon neprišiel do cieľa. Pinheiro Braathen v čase, keď ešte reprezentoval rodné Nórsko, v Hafjelli často trénoval a dokonale využil znalosť trate. Pred Brennsteinerom získal mierny náskok. Tretí bol Švajčiar Loic Meillard (+0,63), ktorý živil ešte šancu na malý glóbus. Odermatt v tejto sezóne v predstihu obhájil veľký glóbus za celkové prvenstvo vo SP a vybojoval aj malé trofeje za zjazd a super-G.
