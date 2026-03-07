Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pinheiro Braathen najrýchlejší v 1. kole, Žampovci nepostúpili

Brazílsky lyžiar Lucas Pinheiro Braathen počas 1. kola obrovského slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní v slovinskej Kranjskej Gore 7. marca 2026. Foto: TASR/AP

Slovenský reprezentant Andreas Žampa nepostúpil do 2. kola, keď skončil na 41. mieste so stratou 3,56 sekundy na lídra.

Autor TASR
Kranjska Gora 7. marca (TASR) - Úradujúci olympijský šampión Lucas Pinheiro Braathen bol najrýchlejší v prvom kole sobotňajšieho obrovského slalomu Svetového pohára v Kranjskej Gore. Brazílsky lyžiar dosiahol čas 1:10,36 minúty. Na druhej priečke figuroval Rakúšan Stefan Brennsteiner so stratou 14 stotín sekundy a tretí bol Loic Meillard zo Švajčiarska s mankom 0,35 s. Líder celkového poradia Svetového pohára Marco Odermatt figuroval na piatej priečke (+0,92 s).

Slovenský reprezentant Andreas Žampa nepostúpil do 2. kola, keď skončil na 41. mieste so stratou 3,56 sekundy na lídra. Jeho brat Adam obsadil 50. priečku s mankom 4,59 s.
