Pini je spokojný s prípravou Vlhovej: Chceme vyhrať všetky preteky

Ushuaia 3. septembra (TASR) - Slovenskú lyžiarsku jednotku Petru Vlhovú čaká tretia sezóna pod trénerskou taktovkou Maura Piniho. Príprava na nový ročník Svetového pohára prebieha predovšetkým v Argentíne.



Skúsený švajčiarsky tréner pripravil so svojím tímom pre 28-ročnú Liptáčku pred novým súťažným ročníkom relatívne veľkú zmenu v podobe neskoršieho "nábehu" na lyžiarske svahy. "Tentoraz sme v máji či júni nevyhľadávali sneh, ako bola Petra zvyknutá z minulosti. Vynechali sme túto časť lyžiarskej prípravy a všetko sme zamerali na rozvoj kondičných a fyzických schopností. Venovali sme tomu tri mesiace," povedal Pini v rozhovore, ktorý pripravila Sport Management Company.



Slovenská slalomárka strávila s členmi svojho Niké Ski Teamu Petra Vlhová dva augustové týždne v Ohňovej zemi, kde sa priemerná ročná teplota pohybuje na úrovni šesť stupňov Celzia. Nasledoval návrat na Liptov, ale už o týždeň sa Vlhová do Argentíny vráti a nasledovať bude ďalší, takmer trojtýždňový tréningový cyklus. "Rozhodli sme sa ísť dvakrát počas medzisezónnej prípravy do Južnej Ameriky, a to najmä z dôvodu stabilných poveternostných podmienok," objasnil Mauro Pini, ktorý bol spokojný so stavom, v akom prišla jeho zverenka na prvú časť prípravy do Argentíny.



"Bola vo veľmi dobrej kondícii. Potrebujeme ju práve takúto silnú a fyzicky výborne pripravenú. Z môjho pohľadu je momentálne v najlepšom období svojej kariéry. Máme šťastie, že pracujeme so zdravou športovkyňou, ktorá má zároveň už dostatok skúseností, aby bola mentálne pripravená na to, čo ju čaká. Dôležité z nášho pohľadu je, aby sme ju udržali nielen vo výbornom zdravotnom, ale aj mentálnom nastavení. To sa nám darí, preto som aj ja osobne zatiaľ veľmi spokojný s priebehom prípravy a s tým, ako dopadla jej prvá časť," zdôraznil 58-ročný tréner.



V budúcej sezóne nebudú mať lyžiari žiadne vrcholné podujatie, prím budú hrať súboje v pretekoch Svetového pohára. "Chceme vyhrať všetky preteky, na ktoré sa Petra prihlási a postaví. Viem, že je to možno odvážne takto vyhlásiť, ale taká je realita. Petra je medzi dvoma-tromi najlepšími lyžiarkami na svete, preto sa nik nemôže diviť, že chce uspieť v každých pretekoch. V januári sú na programe preteky Svetového pohára v Jasnej, čo je pre nás jedna z priorít sezóny. Bude to dôležité pre celý tím. Určite budeme aj pod zvýšeným tlakom, aby sme to zvládli. Preto potrebujeme všetko nastaviť správnym spôsobom už pred začiatkom sezóny."



Švajčiarsky kouč zdôraznil, že bolo veľmi dôležité, aby si celková víťazka hodnotenia Svetového pohára zo sezóny 2020/21 nastavila po zisku olympijského zlata ďalšie ciele. "Sama v sebe musela nájsť novú motiváciu. Potrebovala pochopiť, že už nemá veľký sen, ktorý snívala možno pätnásť rokov a ktorý sa týkal olympijského víťazstva. Na začiatku minulej sezóny tam možno aj preto boli výkyvy vo výkonnosti. Bol to určitý proces, ktorým sme si potrebovali prejsť, ale som si istý, že už je to za nami. V novej sezóne uvidíte novú Petru, ktorá dospela," sľúbil Pini.