Pini o aktuálnom dianí v tíme Vlhovej: Plán sa nám darí napĺňať

Bratislava 15. novembra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová pokračuje v intenzívnom tréningovom procese po zranení kolena. Dvadsaťdeväťročná Vlhová vynechá víkendové podujatie vo fínskom Levi, kde sú na programe úvodné dva slalomy novej sezóny Svetového pohára.



Jej tréner Mauro Pini pridal ďalšie podrobnosti o aktuálnom dianí v tíme. "Je pre nás naozaj veľmi podstatné, aby sme v čase návratu na súťažné svahy boli kvalitatívne na čo najvyššej úrovni. Plán, ktorý sme si nastavili, sa nám darí napĺňať. Potrebujeme ešte niekoľko týždňov v posilňovni a potom by sme sa začiatkom decembra chceli naplno vrhnúť na prípravu na snehu," uviedol podľa Sport Management Company (SMC) švajčiarsky kouč, ktorý spolupracuje s olympijskou víťazkou v slalome z roku 2022 už štvrtú sezónu.



V súvislosti s Vlhovej návratom je dôležitý nielen jej fyzický stav, ale i vyvážené mentálne nadstavenie. "Všetci sa tešíme, že sme naozaj urobili pred niekoľkými týždňami dobré rozhodnutie, keď sme uprednostnili zlepšenie jej fyzickej pripravenosti pred unáhleným návratom. Psychicky sa Petra takisto posúva, je čoraz viac sústredená na naše najbližšie ciele. Ja ako tréner viem, že myseľ môže byť čistá a pripravená len vtedy, keď je telo zdravé a stopercentne nachystané. Snažíme sa to dosiahnuť a verím, že začiatkom decembra už budeme naozaj nachystaní a budeme sa môcť naplno pustiť do ďalšej fázy," povedal Pini.



Počas víkendu sú na programe preteky v Levi, kde slovenská lyžiarka bola už desaťkrát v slalome Svetového pohára na pódiu a šesťkrát vyhrala. "Samozrejme je nám veľmi ľúto, že nemôžeme byť v Levi. Petra tam súťaží naozaj veľmi rada. Za žiadnych okolností sme sa nechceli naháňať, aby sme stihli tieto, alebo iné preteky. Naopak, držíme sa nášho plánu. Potrebujeme byť čo najlepšie pripravení a až potom pôjdeme do akcie. Preteky v Levi sú vždy zaujímavé a rozhodne nie jednoduché. V slalome je to prvé podujatie v sezóne a určite si ho vychutnám pred televíznou obrazovkou. Myslím si, že favoritka je Mikaela Shiffrinová, hoci Lena Dürrová dokáže byť rovnako rýchla a môže ju aj zdolať. Prekvapiť môžu nové, mladé pretekárky ako Ljutičová či Aronssonová. Pódium teda bude podľa mňa vyzerať tak, že na ňom budú Shiffrinová s Dürrovou, plus niektorá švédska pretekárka, alebo "mladá puška". Zaujímavé bude sledovať po návrate aj Wendy Holdenerovú, ktorej koleno zatiaľ drží a už s ním nemá žiadne problémy," uzavrel Pini.