Pini: Vlhová dala do toho všetko

Courchevel/Meribel 18. február (TASR) - Ani v sobotňajšom slalome nebola slovenská lyžiarka Petra Vlhová v stopercentnej kondícii. Obsadila piate miesto a oproti štvrtkovému "obráku" si polepšila o dve priečky. Podľa trénera Maura Piniho jej však stále chýbajú sily.



Vlhová figurovala po prvom kole slalomu na piatej pozícii so stratou 99 stotín sekundy na priebežne prvú Mikaelu Shiffrinovú z USA. V druhej jazde urobila v druhom sektore chybu a v závere stratila aj rýchlosť. V cieli bola priebežne druhá za Nórkou Minou Fürstovou Holtmannovou a zo zvyšných pretekárok ju nepredstihla len Wendy Holdenerová, ktorá vypadla krátko pred cieľom. Na víťaznú Kanaďanku Laurence St. Germainovú stratila 0,85 sekundy.



"Za Petru mi je ľúto, že nemohla byť v najlepšej forme. Všetci videli, že na tom nebola tak dobre ako zvyčajne. Pokiaľ nie je telo v najlepšej forme, sú problémy aj so psychikou," uviedol po pretekoch Pini, podľa ktorého stratila jeho zverenkyňa energiu v záverečnej časti: "Dala do toho všetko. Možno štyridsať sekúnd mala dobrú jazdu a potom stratila energiu. To nie je o technike, to je len o tom, že Petra stráca pred záverečnými bránkami energiu," opísal Talian druhú jazdu slovenskej lyžiarky.



Opäť pripomenul, že Vlhovej výkony sú kvalitné. V tejto sezóne bola v slalome a "obráku" len raz mimo najlepšej desiatky a v celkovom hodnotení jej patrí druhé miesto za Shiffrinovou. "Petra je tu, lebo rada preteká. Na majstrovstvách sveta skončila piata, nie päťdesiata, ani dvadsiata. Nebola favoritka, ale veľmi sa snažila. Má problém s energiou, ktorá by ju priviedla k medaile," povedal Pini.



Dvadsaťsedemročnú lyžiarku čaká budúci víkend svetový pohár v Švajčiarskej Crans-Montane. Len tretíkrát v tejto sezóne sa tak predstaví v rýchlostnej disciplíne, V decembri absolvovala v St. Moritzi zjazd i super-G a ani jedny preteky nedokončila. "Petra je stále druhá v celkovom poradí. Vyhrať preteky svetového pohára je skvelé a budeme sa veľmi snažiť. Máme ešte tri týždne, ideme do Crans Montany a trochu preladíme na rýchlosť. Potom nás čaká v Are finále svetového pohára," dodal Pini.



