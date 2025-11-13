< sekcia Šport
Pinto podpísal s Ottawou nový štvorročný kontrakt
Autor TASR
Ottawa 13. novembra (TASR) - Americký hokejista Shane Pinto sa dohodol s vedením Ottawy Senators na predĺžení spolupráce. Dvadsaťpäťročný center podpísal s kanadským klubom NHL nový štvorročný kontrakt v celkovej hodnote 30 miliónov dolárov, ročne tak v priemere zarobí 7,5 milióna USD. Vo štvrtok o tom informovala na svojom webe televízia TSN.
Pinto, ktorý má v súčasnosti ročný plat 3,75 mil. dolárov, zažíva vydarený vstup do sezóny a svojimi výkonmi si vyslúžil novú vylepšenú zmluvu. Tá začne platiť od budúceho ročníka. „Shane je pre nás dôležitý hráč. Je s nami už dlho, sledujeme, ako postupne rástol v našom tíme,“ uviedol na adresu amerického útočníka generálny manažér „senátorov“ Steve Staios.
Pinto je tak po útočníkoch Timovi Stützlem a Dylanovi Cozensovi a obrancovi Jakeovi Sandersonovi ďalší hráč, ktorého má Ottawa pod zmluvou minimálne do konca sezóny 2029/30. V tomto ročníku nazbieral v 18 dueloch 14 bodov (6+8), pričom v priemere odohral 19:23 minút na zápas - najviac vo svojej kariére. V minulej sezóne strelil 21 gólov a pridal 16 asistencií v 70 stretnutiach základnej časti, v šiestich súbojoch play off pridal dva body (1+1). Po konci klubovej sezóny zamieril na MS do Štokholmu a Herningu, kde pomohol reprezentácii USA k zisku titulu majstrov sveta. V ôsmich stretnutiach na šampionáte zaznamenal 10 kanadských bodov (2+8).
