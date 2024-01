Pinto sa po treste vracia do Ottawy, podpísal zmluvu do konca sezóny

Ottawa 19. januára (TASR) - Americký hokejista Shane Pinto sa po vypršaní 41-zápasového dištancu vracia do NHL. Útočník Ottawy, ktorý ako prvý hráč v modernej histórii profiligy dostal trest za porušenie pravidiel o stávkovaní, podpísal v piatok so Senators zmluvu do konca prebiehajúcej sezóny.



Pinto musel vynechať polovicu ročníka po tom, ako ho vedenie súťaže vlani v októbri potrestalo za "aktivity súvisiace so športovým stávkovaním". Nenašiel sa dôkaz, že by hráč priamo podával stávky na zápasy NHL, ale vážnym spôsobom sa previnil voči ligovým pravidlám.



Dvadsaťtriročný center mal v čase obdržania trestu štatút obmedzeného voľného hráča. Ottawa tak na neho vlastnila práva, aj keď nemal zmluvu. Teraz podpísal Pinto s kanadským klubom kontrakt za minimálny plat 775.000 dolárov. Trénovať začal už minulý týždeň, tohtosezónnu premiéru by mal absolvovať v nedeľu na ľade Philadelphie. "Bola to dlhá cesta. Sme na jej konci a som nadšený, že môžem byť späť," povedal podľa agentúry AP.



Pinto zatiaľ nastupoval v NHL iba za "senátorov", ktorí si ho vybrali v roku 2019 v 2. kole draftu z celkového 32. miesta. V ročníku 2021/2022 si pre zranenie ramena zahral iba v piatich dueloch. V minulej sezóne nastúpil v drese Ottawy v 82 zápasoch základnej časti, v ktorých zaznamenal 35 bodov (20+15). Senators sa vzďaľuje vidina účasti v play off, vo Východnej konferencii im patrí posledné 16. miesto, na postupové priečky strácajú 19 bodov.