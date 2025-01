Pinturault má po páde v Kitzbühli zlomeninu stredného menisku

Kitzbühel 24. januára (TASR) - Francúzsky lyžiar Alexis Pinturault utrpel viaceré zranenia po páde v piatkových pretekoch super-G Svetového pohára v rakúskom Kitzbüheli. Jeho lyžiarska federácia uviedla, že utrpel pomliaždeninu i menšiu zlomeninu stredného menisku a čaká ho vyšetrenie vo Francúzsku. Organizátori niekoľkokrát prerušili preteky po tom, čo spadli viacerí pretekári.



Okrem Pinturaulta utrpel nepríjemné zranenie aj jeho krajan Florian Loriot, ktorý utrpel otras mozgu a zostal na pozorovaní v nemocnici Sankt-Johann. Z triumfu sa tešil švajčiar Marco Odermatt, ktorý si upevnil prvú pozíciu v poradí disciplíny. "Toľko nehôd, najmä Alexis, to bolí," povedal Odermatt podľa AP.



Pinturaulta letecky transportovali mimo rate so zranením pravého kolena. Na vjazde do ľavotočivej zákruty zachytil hrbol a jeho pravá lyža narazila do bránky. Po následnom páde síce vstal, no po príchode lekárov si znovu ľahol a mal problém s pravým kolenom.



Trojnásobný olympijský medailista a celkový víťaz SP z roku 2021 Pinturault má za sebou iba osem pretekov po tom, čo sa vrátil po 11-mesačnej prestávke spôsobenej zranením ľavého kolena. Podľa Francúzskej lyžiarskej federácie je málo pravdepodobné, že bude štartovať na nadchádzajúcich MS, ktoré sú na programe od 4. do 16. februára.



V Kitzbühli je v sobotu na programe zjazd a v nedeľu slalom. Piatkový super-G nedokončili ani Rakúšania Lukas Feurstein a Otmar Striedinger, Čech Jan Zabystřan, Švajčiar Lars Roesti, Američan Sam Morse a Francúzi Nils Alphand a Matthieu Bailet.