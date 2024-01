Pinturault podstúpi operáciu kolena po ťažkom páde vo Wengene

Paríž 15. januára (TASR) - Francúzsky lyžiar Alexis Pinturault podstúpi operáciu kolena po ťažkom páde z piatkového super-G vo švajčiarskom Wengene. V pondelok to oznámila Francúzska lyžiarska federácia.



K incidentu došlo počas skoku pred záverečnou časťou trate. Pinturault neudržal rovnováhu po tvrdom dopade, približne 50 metrov sa kĺzal po svahu a niekoľkokrát sa prevrátil. Organizátori ho potom dlhší čas udržiavali v teple prostredníctvom izotermickej deky, až pokým nepriletel vrtuľník, ktorý ho priamo zo svahu transportoval do nemocnice.



Podľa lekárov si 32-ročný pretekár pretrhol predný krížny väz v ľavom kolene a zákroku sa má podrobiť v priebehu budúceho týždňa v Lyone. Prebiehajúca sezóna Svetového pohára sa preňho predčasne skončila, pričom do súťažného kolotoča sa vrátil len minulý týždeň. Vo štvrtkovom zjazde vo Wengene obsadil 9. miesto, čo je jeho kariérové maximum v tejto disciplíne. Predtým v seriáli neštartoval, pretože jeho žena Romane mu porodila ich prvé dieťa - dcérku Olympe. Informácie priniesla agentúra AP.