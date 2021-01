Pinturault suverénne triumfoval v obrovskom slalome v Adelbodene

Adelboden 8. januára (TASR) - Francúzsky lyžiar Alexis Pinturault suverénne triumfoval v piatkovom obrovskom slalome Svetového pohára vo švajčiarskom Adelbodene. Druhý Chorvát Filip Zubčič za ním zaostal o výrazných 1,04 sekundy, tretí skončil domáci Marco Odermatt (+1,11). Pinturault slávil tretie víťazstvo v sezóne a upevnil si vedúce postavenie v celkovom poradí SP.



Slovenskí reprezentanti Adam a Andreas Žampovci nepostúpili do 2. kola, Adam obsadil v prvom kole 31. miesto so stratou 3,18 sekundy, keď ho od postupu medzi najlepšiu tridsiatku delilo iba päť stotín. Jeho brat Andreas 1. kolo nedokončil.



V najprestížnejšom obrovskom slalome alpského kalendára dominoval Pinturault už v prvom kole. V ňom so štartovým číslom 1 zvládol excelentne najmä druhú polovicu trate so záverečnou strminou. K jeho času sa nikto z konkurentov ani len nepriblížil, druhý Odermatt stratil 96 stotín, tretí Zubčič 0,97 s. Adam Žampa, ktorý sa vrátil do súťažného kolotoča po pauze zapríčinenej problémami s chrbtom, sa so štartovým číslom 24 zaradil po svojej jazde na priebežnú 20. pozíciu. Potom ho však prekonali ešte jedenásti pretekári a postup do 2. kola mu tesne unikol.



V druhom kole zaútočil z priebežnej tretej pozície Zubčič, ktorý sa dostal jasne do vedenia a hodil rukavicu rivalom. Odermatt na jeho výkon nestačil a zaradil sa tesne za Chorváta. Pinturault nemusel riskovať, no aj tak predviedol ďalšiu strojovo presnú jazdu a aj v 2. kole zašiel najlepší čas. Po triumfe v Alta Badii tak ovládol aj druhú "obrákovú" klasiku. Skúsený Francúz zvýšil svoj náskok na čele SP, pred druhým Nórom Aleksandrom Aamodtom Kildem vedie už o 60 bodov. V priebežnom hodnotení disciplíny zaostáva za lídrom Odermattom o desať bodov. Škrvnou na pretekoch bol ťažký pád Nóra Lucasa Braathena v cieľovom priestore, po ktorom ho museli previezť do nemocnice. Rozsah jeho zranenia nie je zatiaľ známy.



Druhý obrovský slalom v Adelbodene je na programe v sobotu, v nedeľu sa pôjde vo švajčiarskom stredisku slalom.