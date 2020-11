Pinturault vyhral paralelný obrovský slalom, zdolal Kristoffersena

Lech 27. novembra (TASR) - Francúzsky lyžiar Alexis Pinturault zvíťazil v piatkovom paralelnom obrovskom slalome Svetového pohára. V rakúskom stredisku Lech-Zürs zdolal vo finále Nóra Henrika Kristoffersena, v súboji o tretie miesto si Nemec Alexander Schmid poradil s domácim Adrianom Pertlom. Slovenský reprezentant Adam Žampa obsadil v kvalifikácii 44. pozíciu a neprebojoval sa do hlavnej súťaže.



Dvadsaťdeväťročný Pinturault si pripísal jubilejný 30. triumf v pretekoch SP, premiérový v paralelnom obrovskom slalome, v ktorom sa doteraz najlepšie umiestnil na treťom mieste v decembri 2018 v talianskej Alta Badii.



Najrýchlejší v predpoludňajšej kvalifikácii bol Nemec Stefan Luitz (45,77 s), o tri stotiny sekundy za ním zaostal Pinturault, o 0,07 s Schmid. Vo večernej šestnásťčlennej hlavnej súťaži však Luitz prehral vo štvrťfinále s Kristoffersenom a skončil na siedmej priečke. V semifinále Pinturault vyradil Schmida a Kristoffersen zdolal Pertla.



V úvodnej finálovej jazde využil Francúz rýchlejšiu modrú dráhu o 16 stotín. Jeho nórsky súper vyštartoval do druhej jazdy promptne, no Pinturault zabral v prostrednej pasáži a tesný náskok si udržal až do cieľa, kde finišoval s 11-stotinovým náskokom. Kristoffersen si vyrovnal svoje maximum v tejto disciplíne, druhú pozíciu obsadil aj v decembri 2017 v Alta Badii.



Tridsaťročný Žampa ako jediný Slovák na štarte dosiahol v súčte dvoch kvalifikačných jázd čas 47,04 sekundy a nezmestil sa ani do bodovanej tridsiatky do celkového poradia SP. Na Luitza mal manko 1,27 s, za posledným postupovým šestnástym miestom Francúza Mathieua Faivrea zaostal o 73 stotín. Tridsiaty Michael Matt z Rakúska, ktorý si pripísal bod do celkového hodnotenia prestížneho seriálu, bol od Žampu rýchlejší o 0,34 s. "Druhé podujatie SP v sezóne mi nevyšlo podľa predstáv. V prvej jazde ma chyba na štarte stála priveľa času a v druhej som stratu už nedobehol, nakoniec o 0,34 sekundy za top30. Späť na tréning a už sa teším na ďalšie preteky na budúci týždeň," uviedol Žampa na svojom instagramovom profile.