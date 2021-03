Pinturault získal veľký glóbus i malú trofej za obrák

Výsledky obrovského slalomu SP v Lenzerheide:

1. Alexis Pinturault (Fr.) 2:15,75,

2. Filip Zubčič (Chor.) +0,20 s,

3. Mathieu Faivre (Fr.) +0,21,

4. Stefan Brennsteiner (Rak.) +0,46,

5. Luca de Aliprandini (Tal.) +0,64,

6. Thibaut Favrot (Fr.) +0,79,

7. Gino Caviezel (Švaj.) +1,00,

8. Henrik Kristoffersen +1,07,

9. Leif Kristian Nestvold-Haugen (obaja Nór.) +1,09,

10. Stefan Luitz (Nem.) +1,25, ...

17. Adam ŽAMPA (SR) +2,99



Celkové poradie SP (po 34 z 35 súťaží):

1. Pinturault 1200 bodov,

2. Marco Odermatt (Švaj.) 1093,

3. Marco Schwarz (Rak.) 774,

4. Loic Meillard (Švaj.) 760,

5. Zubčič 744,

6. Kristoffersen 700, ...

66. Adam ŽAMPA 106,

135. Andreas ŽAMPA 11



Konečné poradie v obrovskom slalome (10):

1. Pinturault 700,

2. Odermatt 649,

3. Zubčič 606,

4. Meillard 393,

5. Faivre 378,

6. Brennsteiner 266,

7. Žan Kranjec (Slov.) 250,

8. Kristoffersen 236,

9. Favrot 232,

10. Justin Murisier (Švaj.) 229, ...

24. Adam ŽAMPA 106,

48. Andreas ŽAMPA 11



Lenzerheide 20. marca (TASR) - Francúz Alexis Pinturault sa stal celkovým víťazom Svetového pohára alpských lyžiarov. Okrem veľkého glóbusu si zabezpečil aj malú sezónnu trofej za obrovský slalom, keď zvíťazil v sobotnej súťaži na finálovom podujatí vo švajčiarskom Lenzerheide. Druhý bol Chorvát Filip Zubčič (+0,20 s) a tretie miesto obsadil ďalší Francúz Mathieu Faivre (+0,21 s). Slovák Adam Žampa nebodoval, skončil na sedemnástej priečke s mankom 2,99 sekundy.Pinturault má na čele celkového poradia prestížneho seriálu pred záverečným nedeľným slalomom nedostihnuteľný náskok 107 bodov pred Švajčiarom Marcom Odermattom, ktorý bol jeho posledným súperom v boji o obe trofeje. V konečnom hodnotení disciplíny predstihol mladého Švajčiara o 51 bodov. Francúz sa v deň svojich 30. narodenín dočkal premiérového veľkého glóbusu v kariére po druhých miesta v predchádzajúcich dvoch sezónach, prvýkrát získal aj malý glóbus za obrovský slalom. V pretekoch SP slávil 34. víťazstvo.povedal Pinturault pre portál laola1.at.V sobotu sa na vedúcej pozícii suverénne usadil už po prvom kole. Ako vedúci muž celkového poradia SP a druhý v hodnotení disciplíny otvoril súťaž so štartovým číslom 1. Pre záverečnú úpravu trate sa začiatok oneskoril o pätnásť minút, no nevyviedlo ho to z koncentrácie. Postrážil si strmú vrchnú časť a rozdiel v porovnaní so súpermi urobil najmä v rytmickejších pasážach. Viedol o 81 stotín pred Rakúšanom Stefanom Brennsteinerom, priebežne tretí bol Zubčič (+1,04 s). Dôležité preňho bolo, že Odermatt, ktorý mal v celkovom poradí 31-bodové manko a v klasifikácii "obráku" viedol o 25 bodov, figuroval až na desiatej priečke s odstupom 1,66 sekundy.Adam Žampa sa na trať vydal s číslom 20. Chyby sa dopustil hneď v úvodnom úseku a tá sa s ním ťahala počas celej jazdy. Jeho strata narastala na každom medzičase, z klasifikovaných pretekárov v cieli prvého kola bol tretí od konca, na osemnástom mieste zaostal za lídrom o 2,92 s. Stále však mohol zabojovať o bodované umiestnenia. Na pätnástu pozíciu Rakúšana Marca Schwarza strácal 74 stotín. V druhom kole bola trať omnoho zatvorenejšia. Slovák začal veľmi agresívne a v úvodnej strmine sa dopustil chyby, po ktorej sa musel vracať do stopy. Potom našiel svoj rytmus a dokázal zrýchliť, lenže niekoľko bránok pred cieľom po ďalšom veľkom zaváhaní takmer vypadol. Dostal sa síce do priebežného vedenia, no pripravil sa o šancu na zásadnejší posun vo výsledkovej listine. V konečnom hodnotení "obráku" obsadil 24. pozíciu so ziskom 106 bodov.Odermattovi nevyšla ani druhá jazda a postupne sa mu rozplývala nádej na jednu či druhú trofej. Pinturault už na štarte vedel, že v prípade víťazstva si vybojuje veľký glóbus. Spočiatku išiel opatrne a na prvom medzičase stratil veľký kus svojho náskoku, s pribúdajúcimi bránkami získal istotu. Aj keď zašiel až trinásty najlepší čas druhého kola, v zelených číslach sa udržal až do cieľa.dodal Pinturualt, ktorý je aj trojnásobný olympijský medailista a na svetových šampionátoch má bilanciu 2-1-3. V zbierke má tiež štyri malé glóbusy za alpskú kombináciu.