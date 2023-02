Pioli po triumfe AC: Odveta bude náročná, Conteho potešili mladíci

Miláno 15. februára (TASR) - Futbalisti AC Miláno urobili v utorok prvý krok k tomu, aby prvýkrát od roku 2012 postúpili do štvrťfinále Ligy majstrov. V úvodnom osemfinálovom stretnutí zdolali doma Tottenham Hotspur 1:0 gólom Brahima Diaza a vytvorili si nádejnú pozíciu pred odvetou o tri týždne v Londýne (8. marca). Víťazstvo sedemnásobného európskeho šampióna mohlo byť aj vyššie, ale Charles de Ketelaere a Malick Thiaw v závere nevyužili svoje veľké hlavičkové šance.



"Výsledok 2:0 by bol lepší, pretože v Londýne nás čaká podobne náročný duel, no aj tak som spokojný s celkovým výkonom tímu. Tvrdo sme bojovali, mohli sme dať aj viac gólov. Ale aj súper nám spôsobil problémy. Vo futbale sa vždy počíta iba výsledok. Je to len prvý duel, odveta bude ešte ťažšia," myslí si tréner úradujúceho talianskeho majstra Stefano Pioli.



Jediný gól zápasu sa zrodil už v 7. minúte. Na ľavej strane šestnástky sa presadil v súboji Theo Hernandez, ktorý vypálil prudko z uhla, brankár Fraser Forster jeho strelu vyrazil a vytlačil aj dorážku Diaza, no ten na druhýkrát už dostal loptu do siete. "Všetci v tíme sa tešíme z víťazstva, počas celého týždňa sme tvrdo pracovali. Prežili sme náročnejšie obdobie, no teraz sa pozeráme už iba dopredu. Potrebujeme sa skoncentrovať na Serie A a následne sa dobre pripraviť na odvetný zápas s Tottenhamom," povedal pre Mediaset španielsky krídelník, ktorého mužstvo piatkovým ligovým víťazstvom nad FC Turín (1:0) zastavilo sériu štyroch prehier vo všetkých súťažiach.



Tottenham prišiel na San Siro bez viacerých zranených hráčov. Skúseného Huga Llorisa nahradil v bránke Forster, v strede poľa chýbali Rodrigo Bentancur (pretrhnutý predný krížny väz v kolene) a Yves Bissouma (operácia členka), pre ktorých sa sezóna predčasne skončila. Na miesto nich dostali šancu mladíci Oliver Skipp a Pape Matar Sarr, obaja sa ukázali v dobrom svetle. Tréner anglického tímu Antonio Conte ich za predvedenú hru pochválil: "Podali skutočne výborný výkon vzhľadom na to, pred akou atmosféru hrali na San Sire a že to bol súboj vyraďovacej fázy Ligy majstrov. Som naozaj šťastný z ich hry. Ich výkony mi dávajú optimizmus smerom do budúcnosti, veď je možné, že sezónu dohráme iba s tromi stredopoliarmi. Viem, že sa budem môcť na týchto dvoch hráčov stopercentne spoľahnúť."



Spurs ukázali niekoľko dobrých momentov, no celkovo v tíme chýbal hráč, ktorý by dokázal zásobovať prihrávkami kanoniera Harryho Kanea. Podľa Conteho, ktorý sa v uplynulých dňoch zotavoval po operácii žlčníka, musí jeho mužstvo nadobudnúť ešte väčšie sebavedomie, ak chce byť úspešné. "Myslím si, že hráči si musia ešte viac veriť, najmä v útoku. Musíme opäť nájsť dôveru vo vlastné sily, ktorú sme stratili. No celkovo sme ukázali výborný výkon a túžbu po víťazstve. Musíme sa naďalej zlepšovať," zdôraznil tréner "kohútov".