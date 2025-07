Pioli sa vracia na lavičku Fiorentiny

Rím 12. júla (TASR) - Staronovým trénerom talianskeho futbalového klubu ACF Fiorentina sa stal Stefano Pioli. Päťdesiatdeväťročný Talian nahradil vo funkcii Raffaele Palladina, ktorý v júni nečakane rezignoval na svoj post aj napriek platnému kontraktu do roku 2027.



Pioli sa tak po šiestich rokoch vracia na lavičku Fiorentiny, medzitým trénoval konkurenčné AC Miláno a v predchádzajúcom ročníku bol šéfom lavičky saudskoarabského Al-Nassr. Na staronovej klubovej adrese podpísal zmluvu do konca júna 2028.



„Veľmi ma teší príchod Stefana Pioliho do Fiorentiny. Od prvého rozhovoru som na trénerovi našiel správne hodnoty a túžbu bojovať za tento klub a mesto, ktoré dobre pozná a je k nemu hlboko pripútaný. Prajeme mu všetko dobré do jeho nového dobrodružstva vo fialovom drese,“ citovala oficiálna klubová webstránka prezidenta Fiorentiny Rocca Commissa.



Pioliho tím čaká v novom súťažnom ročníku okrem Serie A aj účinkovanie v Konferenčnej lige.