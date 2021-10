Pique rozhodol o víťazstve Barcelony nad Dynamom Kyjev

E-skupina:



FC Barcelona - Dynamo Kyjev 1:0 (1:0)



Gól: 36. Pique.

Rozhodoval: Turpin (Fr.)



G-skupina:



Red Bull Salzburg - VfL Wolfsburg 3:1 (1:1)



Góly: 65. a 77. Okafor, 3. Adeyemi - 15. Nmecha.

Rozhodoval: Orsato (Tal.)

Bratislava 20. októbra (TASR) - Futbalisti FC Barcelona získali prvé body v tohtosezónnej edícii Ligy majstrov. V stredajšom zápase E-skupiny zvíťazili na Camp Nou nad Dynamom Kyjev 1:0 a oživili šance na postup do osemfinále.Katalánsky tím mal po dvoch identických prehrách 0:3 s Bayernom Mníchov a Benficou Lisabon nôž na krku, proti ukrajinskému súperovi potreboval zabrať naplno. Zo strany domácich to bol od začiatku boj s prehusteným defenzívnym valom Kyjevčanov. V 36. minúte ho prelomil stopér Pique, ktorý sa trafil z päťky volejom po pase Jordiho Albu. Po prestávke rozhýbal ofenzívu "Barcy" striedajúci Ansu Fati, v dvoch šanciach však nepridal poistku. Hostia ani raz neohrozili bránu súpera a aj v treťom zápase vyšli gólovo naprázdno. Na konte má ukrajinský zástupca jeden bod za domácu remízu 0:0 s Benficou.Vo výborných výkonoch pokračuje Red Bull Salzburg. Po víťazstve 3:1 nad VfL Wolfsburg má rakúsky šampión na konte sedem bodov a upevnil si prvé miesto v G-skupine. Dvoma gólmi sa o to pričinil švajčiarsky útočník Noah Okafor.