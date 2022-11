Pique sa v poslednom zápase kariéry tešil z výhry Barcelony

Futbalista FC Barcelona Gerard Piqué máva fanúšikom po zápase 13. kola španielskej La Ligy FC Barcelona - UD Almería v Barcelone v sobotu 5. novembra 2022. Foto: TASR/AP

La Liga - 13. kolo:



Celta Vigo - CA Osasuna 1:2 (1:2)



Góly: 19. Aspas – 8. a 28. Avila







Real Valladolid - Elche CF 2:1 (1:0)



Góly: 41. Sanchez, 47. Mesa – 64. Josan







Getafe CF - Cadiz CF 0:0



ČK: 90.+6 Alvarez, 90.+7 Portu po druhej ŽK – 90.+10 Hernandez







FC Barcelona - UD Almería 2:0 (0:0)



Góly: 48. Dembele, 62. de Jong



Barcelona 6. novembra (TASR) - Španielsky futbalový obranca Gerard Pique sa v sobotu definitívne rozlúčil s kariérou. Vo svojom poslednom zápase sa tešil z výhry, keď s kapitánskou páskou doviedol Barcelonu k triumfu nad Almeriou 2:0 a opustil ju na čele tabuľky.Domáci dostali prvú veľkú príležitosť v siedmej minúte. Po ruke Kaikyho v pokutovom území mohol otvoriť skóre Robert Lewandowski z bieleho bodu, Poliak však trafil ľavú žrď. Barcelona sa dostala do polčasu ešte k niekoľkým šanciam, premeniť ich však nedokázala. Krátko po prestávke skóroval Ousmane Dembele, gól padol z prízemnej strely k ľavej žrdi. Na konečných 2:0 upravil Frankie de Jong, ktorý prekonal brankára Fernanda Martineza na druhýkrát po strele striedajúceho Ansua Fatiho. Toho našiel hlboko v pokutovom území Jordi Alba. Fati neprekonal Španiela o tri minúty neskôr a jeho presný zásah zo 70. minúty neplatil pre ofsajd. Pique išiel dole z ihriska v 84. minúte za hlasného burácania tribún.povedal 35-ročný stopér pred zaplneným Camp Nou. V minulosti sa nechal počuť, že zvažuje kandidatúru na post prezidenta klubu. Za Barcelonu odohral dohromady 616 zápasov, v ktorých strelil 52 gólov, získal osem titulov v La Lige a tri v Lige majstrov. V tejto prestížnej súťaži drží spolu s Robertom Carlosom rekord za najviac presných zásahov v podaní obrancu (16).vzdal hold svojmu zverencovi tréner Xavi. Dvojica bola v sezóne 2010/11 súčasťou mužstva Barcelony, ktoré býva označované za najlepšie v histórii klubu.zhodnotil výkon svojho tímu tréner Almerie Joan Rubi pre AP.Pique odohral za Barcelonu vo všetkých súťažiach 615 zápasov, strelil 53 gólov a pridal 15 asistencií. Do klubu prišiel ako desaťročný. V roku 2004 odišiel do Manchestru United, s ktorým vyhral ako hráč z lavičky Premier League i Ligu majstrov. O štyri roky sa vrátil do svojho rodného mesta a odvtedy patril k základným pilierom mužstva. Získal s ním osem ligových titulom, sedemkrát vyhral Kráľovský pohár, trikrát Ligu majstrov, Superpohár i MS klubov a ďalšie trofeje. Veľké víťazstvá dosiahol aj v národnom drese, na MS v JAR v roku 2010 nechýbal ani v jednom stretnutí na ceste za premiérovým titulom Španielska v histórii a o dva roky sa tešil zo zlata aj na EURO. S reprezentačnou kariérou sa rozlúčil v roku 2018, za Španielsko nastúpil na 102 zápasov a strelil päť gólov. Desať duelov odohral aj za Katalánsko.Barcelona je na čele tabuľky, no Real Madrid má pred sebou v pondelok ešte zápas na pôde Raya Vallecano. Kataláncov čaká do reprezentačnej prestávky už len stretnutie na ihrisku Osasuny Pamplona, ich sobotný súper figuruje na pätnástom mieste a okrem stredajšieho ligového duelu s Getafe má pred sebou aj prvé kolo Španielskeho pohára na pôde štvrtoligového Arenteira.Futbalisti CA Osasuna zvíťazili v zápase 13. kola španielskej La Ligy na ihrisku Celty Vigo 2:1. Hostia zaznamenali druhý triumf za sebou a posunuli sa na 5. miesto. Domáci získali z predchádzajúcich šiestich duelov len jeden bod a patrí im 17. priečka.Hráči Realu Valladolid triumfovali nad Elche CF 2:1. Hosťom patrí v tabuľke posledné 20. miesto, keď ešte v sezóne nevyhrali a získali len štyri body.Getafe remizovalo s Cadizom 0:0. Domácim patrí v tabuľke priebežne dvanásta priečka, hostia sú na 18. mieste.