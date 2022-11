Pique ukončil kariéru červenou kartou v zápase s Osasunou

Barcelona 9. novembra (TASR) - Španielsky futbalista Gerard Pique zakončil svoju kariéru červenou kartou, ktorú dostal v závere prvého polčasu utorňajšieho zápasu 14. kola španielskej ligy na ihrisku Osasuny Pamplona (2:1). Tridsaťpäťročný stopér pritom ani nezasiahol do stretnutia a sedel len na lavičke náhradníkov.



Katalánci prehrávali po polčase 0:1 a navyše prišli o kanoniera Roberta Lewandowského, ktorý videl už v 31. minúte druhú žltú kartu a išiel predčasne pod sprchy. To sa nepáčilo Piquemu, po odpískaní polčasu vyšiel na ihrisko za rozhodcom Jesusom Gilom Manzanom a diskutoval s ním, až kým obaja nevošli do tunela. Z neho sa však už nevrátil, keďže hlavný arbiter ho počas prestávky vylúčil.



Pique pritom pôvodne ani nemal štartovať v zápase, keďže so svojou bohatou kariérou sa rozlúčil už v sobotňajšom domácom stretnutí s Almeriou na Camp Nou (2:0), no nakoniec figuroval v kádri trénera Xaviho Hernándeza aj v utorok. Informovala agentúra dpa.