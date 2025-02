Piqueho predvolali na súd, bude sa brániť obvineniam z korupcie

Madrid 14. februára (TASR) - Bývalý španielsky futbalový reprezentant Gerard Pique sa 14. marca postaví pred súd, kde bude čeliť obvineniam z korupcie. Prípad sa týka kontroverzného presunu španielskeho Superpohára do Saudskej Arábie, ktorý zrealizovala Piqueho spoločnosť Kosmos. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá mala možnosť nahliadnuť do súdneho spisu.



Súd v Madride spustil vlani v máji vyšetrovanie Piqueho v súvislosti so zmluvami o presune španielskeho Superpohára do krajiny na Arabskom polostrove od roku 2020. Kontrakty majú hodnotu 40 miliónov eur ročne a sprostredkovala ich spoločnosť Kosmos, ktorú vlastní Pique. Uzavreté boli v čase, keď niekdajší obranca hral za FC Barcelona.



Súd uviedol, že v súvislosti s podpísanými zmluvami existujú podozrenia na "možné nezákonné činy s trestnoprávnymi dôsledkami". Kontroverznou je najmä klauzula, ktorá zaručuje vyplatenie provízie vo výške štyroch miliónov eur ročne spoločnosti Kosmos.



Prípad vrhol ešte horšie svetlo na španielsky futbal, ktorý sa zmieta v škandáloch. Bývalý šéf Španielskej futbalovej federácie (RFEF) Luis Rubiales, ktorý sa v súčasnosti bráni na súde pre nedobrovoľný bozk reprezentantke Jennifer Hermosovej po zisku titulu na MS 2023 v Austrálii, vždy obhajoval dohodu o presune Superpohára do Saudskej Arábie. Pique taktiež trvá na tom, že "všetko bolo legálne" a vyhlásil, že je na "uzavretú zmluvu hrdý".