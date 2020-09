Pirlo pochybuje o prestupe Suareza, komplikujú cudzinecké kvóty

Turín 19. septembra (TASR) - Uruguajský futbalista Luis Suarez sa pravdepodobne nestane hráčom Juventusu Turín. V Taliansku totiž platia kvóty na počet hráčov mimo EÚ v tíme a "stará dáma" už naplnila limit. Podľa trénera Andreu Pirla by bolo riešením vybaviť pre Suareza taliansky pas, no to by trvalo dlhší čas.



"So Suarezom je to komplikované, pretože veľkú úlohu hrá časový faktor," citovala Pirla agentúra AFP. Podľa nej 33-ročný zakončovateľ vo štvrtok pricestoval do Talianska, aby absolvoval test z talianskeho jazyka, čo je jednou z podmienok nadobudnutia pasu.



Napriek tomu, že sa v sobotu začala nová sezóna Serie A a Pirlo stále hľadá útočníka, zdôraznil, že sa nikam neponáhľa a prioritou je získať vhodný typ: "Stále čakám na príchod 'deviatky', ale na trhu je to zložitejšie. Stále však máme čas."