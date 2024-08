Pirlo už nie je trénerom druholigovej Sampdorie

Janov 29. augusta (TASR) - Andrea Pirlo už nie je hlavný tréner futbalistov UC Sampdoria. Taliansky druholigista s ním ukončil spoluprácu po tom, čo jeho zverenci vydolovali z troch zápasov iba jeden bod.



Štyridsaťpäťročný taliansky kouč sa ujal vedenia tímu v júni 2023, krátko po tom, čo mužstvo zostúpilo zo Serie A. V uplynulej sezóne dokázal so Sampdoriou obsadiť siedme miesto, 18 bodov ich delilo od priameho postupu do najvyššej súťaže.



Sampdoria v úvodnom zápase novej sezóny Serie B remizovala, ale nasledujúce dva prehrala a v novovznikajúcej tabuľke zostala tretia od konca.



Pre Pirla to bol tretí trénerský angažmán v kariére. V sezóne 2020/21 viedol Juventus Turín. Od júna 2022 do roku 2023 trénoval turecký Fatih Karagümrük. Správu priniesla agentúra AP.