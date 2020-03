Pironkovová sa po materskej pauze vracia do súťažného kolotoča

Sofia 15. marca (TASR) – Bulharská tenistka Cvetana Pironkovová oznámila návrat do súťažného kolotoča po trojročnej prestávke, počas ktorej sa jej narodil syn.



Tridsaťdvaročná tenistka bola v rebríčku WTA najvyššie na 31. priečke. V roku 2010 sa prebojovala až do finále grandslamového turnaja vo Wimbledone. "Nebolo to jednoduché rozhodnutie. Musela som vziať do úvahy viacero okolností, no moja rodina stojí za mnou a to je jediné, na čom záleží. Uplynulé tri mesiace som intenzívne pracovala na tom, aby som mohla opäť súťažiť na najvyššej úrovni," povedala Pironková pre oficiálnu webstránku WTA.