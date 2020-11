Piroska šesťbodovým gólom spríjemnil návrat Šoltisa do Michaloviec

Na snímke tréner MFK Zemplín Michalovce Anton Šoltis, archívne foto. Foto: TASR - Roman Hanc

Senica 22. novembra (TASR) - Futbalisti Senice získali na ihrisku Michaloviec cenné tri body. Zápas, ktorý by divákov príliš nenadchol, rozhodol kapitán Senice Juraj Piroska, čím spríjemnil návrat trénera Antona Šoltisa do známeho prostredia.povedal Šoltis.Práve on doviedol Michalovce k historicky najlepšiemu umiestneniu v najvyššej slovenskej súťaži, ktorým je 5. priečka zo sezóny 2018/2019. Z klubu odišiel po neúspešných výsledkoch na jeseň 2019, v tom čase bol najdlhšie pôsobiacim trénerom fortunaligového tímu. Nahradil ho dovtedajší asistent Jozef Majoroš a Šoltis v júli zamieril do Senice. Jeho prvý návrat do Michaloviec bol zároveň konfrontácia dvoch tímov s rovnakou bilanciou - 12 bodov, 3 víťazstvá, 3 remízy, 7 prehier. Cenné body napokon získali Šoltísovci.Jeho zverenci zvládli duel tímov zo spodku tabuľky, ktorý viacerí aktéri označili ako šesťbodový.poznamenal Šoltis.Duel v Michalovciach nepriniesol veľa futbalovej krásy, gólových príležitostí bolo minimum. Podľa obrancu hostí Milana Šimčáka zohral úlohu aj terén.Proti Michalovciam rozhodol senický kapitán Juraj Piroska. Po polhodine hry sa dostal k predĺženému centru a nie príliš vydarenou strelou prekonal domáceho brankára.poznamenal s úsmevom a vážnejšie dodal: