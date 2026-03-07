< sekcia Šport
Pirovanová vyhrala zjazd vo Val di Fassa, ide do celkového vedenia
Talianka vyhrala zjazd vo Val di Fassa aj v piatok, tiež o stotinu sekundy, ale pred Emmou Aicherovou.
Autor TASR
Val di Fassa 7. marca (TASR) - Talianka Laura Pirovanová vyhrala sobotný zjazd Svetového pohára alpských lyžiarok v domácom stredisku Val di Fassa. Dvadsaťosemročná pretekárka zvíťazila o stotinu sekundy pred Corneliou Hütterovou z Rakúska, za ktorou bola Švajčiarka Corinne Suterová so stratou päť stotín na víťazku. Pirovanová sa dostala na čelo celkového poradia, na ktorom nahradila Lindsey Vonnovú z USA. Tá je mimo diania po ťažkom páde na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Talianka vyhrala zjazd vo Val di Fassa aj v piatok, tiež o stotinu sekundy, ale pred Emmou Aicherovou. Tá mala 50-bodový náskok na súperku a bola tak najväčšou adeptkou na prevzatie celkového poradia. Pre Pirovanovú by to bol prvý titul, pričom tento víkend v domácom stredisku zaknihovala prvé výhry v kariére. Jej predošlým maximom bolo štvrté miesto. Pirovanovej v sobotu nevyšiel technický úvod, kde mala až ôsmy najrýchlejší čas. So zjednodušovaním profilu trate sa však zlepšovala aj jej jazda, i keď bola najlepšia len v jednom z piatich sektorov, v súčte to tesne stačilo na Hütterovú. Tej naopak vyšiel najmenej záver. Tretia Suterová nebola medzi jedenástkou nasadených pretekárok, no mala silný úvod aj záver a výrazne (+0,36) stratila len vo štvrtej časti trate s náročnou sekciou zákrut v rýchlosti.
Zjazdárky už čaká v tejto sezóne len jedno podujatie, a to finále SP v nórskom Kvitfjelli (21.3.). V boji o malý glóbus sú okrem Pirovanovej a Aicherovej ešte aj Nemka Kira Weidleová-Winkelmannová a Cornelia Hütterová z Rakúska. Obhajkyňa malého glóbusu Talianka Federica Brignoneová v tejto sezóne v zjazde SP neštartovala v dôsledku zranení z pádu na konci minulého ročníka a už predčasne ukončila sezónu.
Talianka vyhrala zjazd vo Val di Fassa aj v piatok, tiež o stotinu sekundy, ale pred Emmou Aicherovou. Tá mala 50-bodový náskok na súperku a bola tak najväčšou adeptkou na prevzatie celkového poradia. Pre Pirovanovú by to bol prvý titul, pričom tento víkend v domácom stredisku zaknihovala prvé výhry v kariére. Jej predošlým maximom bolo štvrté miesto. Pirovanovej v sobotu nevyšiel technický úvod, kde mala až ôsmy najrýchlejší čas. So zjednodušovaním profilu trate sa však zlepšovala aj jej jazda, i keď bola najlepšia len v jednom z piatich sektorov, v súčte to tesne stačilo na Hütterovú. Tej naopak vyšiel najmenej záver. Tretia Suterová nebola medzi jedenástkou nasadených pretekárok, no mala silný úvod aj záver a výrazne (+0,36) stratila len vo štvrtej časti trate s náročnou sekciou zákrut v rýchlosti.
Zjazdárky už čaká v tejto sezóne len jedno podujatie, a to finále SP v nórskom Kvitfjelli (21.3.). V boji o malý glóbus sú okrem Pirovanovej a Aicherovej ešte aj Nemka Kira Weidleová-Winkelmannová a Cornelia Hütterová z Rakúska. Obhajkyňa malého glóbusu Talianka Federica Brignoneová v tejto sezóne v zjazde SP neštartovala v dôsledku zranení z pádu na konci minulého ročníka a už predčasne ukončila sezónu.