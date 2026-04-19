Pisa podľahla FC Janov v 32. kole Serie A
Futbalisti AC Miláno vyhrali na ihrisku Hellasu Verona 1:0.
Autor TASR
Rím 19. apríla (TASR) - Futbalisti AC Miláno vyhrali v nedeľňajšom stretnutí 32. kola talianskej Serie A na ihrisku Hellasu Verona 1:0 a v tabuľke sa vrátili na druhé miesto. O skóre preskočili Neapol, obhajca titulu v sobotu prehral s Laziom Rím 0:2. Hráči AC sa po dvoch prehrách vrátili späť na víťaznú cestu, za vedúcim Interom, ktorý je blízko k zisku „scudetta“, zaostávajú o 12 bodov.
O triumfe „rossoneri“ rozhodol gól francúzskeho stredopoliara Adriena Rabiota z 41. minúty. Slovenský reprezentant Tomáš Suslov nebol na zápasovej súpiske domácich. Hellas utrpel piatu prehru v rade a v tabuľke je na 19. mieste. Päť kôl pred koncom sezóny stráca desať bodov na sedemnáste Cremonese, ktoré hralo s FC Turín nerozhodne 0:0. Na poslednej 20. priečke sa nachádza zásluhou horšieho skóre Pisa, ktorá prehrala s FC Janov 1:2.
Serie A - 32. kolo:
US Cremonese - FC Turín 0:0
Hellas Verona - AC Miláno 0:1 (0:1)
Gól: 41. Rabiot
/T. Suslov (Hellas) nebol na zápasovej súpiske/
Pisa SC – FC Janov 1:2 (1:1)
Góly: 19. Canestrelli - 41. Ekhator, 55. Colombo (z 11 m)
