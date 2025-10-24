Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 25. október 2025Meniny má Aurel
Pisa remizovala na pôde lídra AC Miláno 2:2 v stretnutí 8. kola Serie

M'Bala Nzola z Pisy (vľavo) a Matteo Gabbia z AC Miláno sa berú za loptu počas futbalového zápasu Serie A medzi AC Miláno a Pisou v Miláne v Taliansku v piatok 24. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Nováčik z Pisy stále čaká na prvé ligové víťazstvo v sezóne, na konte má štyri body za remízy.

Autor TASR
Miláno 24. októbra (TASR) - Futbalisti lídra talianskej ligy AC Miláno iba remizovali v piatkovom súboji 8. kola doma s Pisou 2:2. Aspoň bod pre favorita zachránil v nadstavenom čase striedajúci švajčiarsky obranca Zachary Athekame po asistencii Luku Modriča. Nováčik z Pisy stále čaká na prvé ligové víťazstvo v sezóne, na konte má štyri body za remízy.



Bundesliga - 8. kolo:

AC Miláno - Pisa SC 2:2 (1:2)
Góly: 7. Leao, 90.+3 Athekame - 60. Cuadrado (z 11 m), 86. Nzola
