Pisa vybojovala v Serii A prvé víťazstvo po 34 rokoch

Idrissa Touré z Pisy reaguje po strelení gólu proti Cremonese počas futbalového zápasu Serie A v piatok 7. novembra 2025 v Pise v Taliansku. Foto: TASR/AP

Pisa predtým naposledy vyhrala v Serii A v máji 1991, keď pokorila Bari.

Pisa 8. novembra (TASR) - Futbalisti Pisy zdolali v piatkovom stretnutí 11. kola talianskej Serie A doma Cremonese 1:0 a slávili prvé víťazstvo v najvyššej súťaži po dlhých 34 rokoch. V súboji nováčikov rozhodol o triumfe gól Idrissu Toureho zo 75. minúty.

Pisa predtým naposledy vyhrala v Serii A v máji 1991, keď pokorila Bari. Plného bodového zisku sa dočkala v 11. zápase sezóny, doteraz mala na konte šesť remíz a štyri prehry. V tabuľke jej momentálne patrí s deviatimi bodmi 16. miesto, Cremonese je so 14 bodmi desiate.



Serie A - 11. kolo:

AC Pisa 1909 - US Cremonese 1:0 (0:0)

Gól: 75. Toure


