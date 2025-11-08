< sekcia Šport
Pisa vybojovala v Serii A prvé víťazstvo po 34 rokoch
Pisa predtým naposledy vyhrala v Serii A v máji 1991, keď pokorila Bari.
Autor TASR
Pisa 8. novembra (TASR) - Futbalisti Pisy zdolali v piatkovom stretnutí 11. kola talianskej Serie A doma Cremonese 1:0 a slávili prvé víťazstvo v najvyššej súťaži po dlhých 34 rokoch. V súboji nováčikov rozhodol o triumfe gól Idrissu Toureho zo 75. minúty.
Pisa predtým naposledy vyhrala v Serii A v máji 1991, keď pokorila Bari. Plného bodového zisku sa dočkala v 11. zápase sezóny, doteraz mala na konte šesť remíz a štyri prehry. V tabuľke jej momentálne patrí s deviatimi bodmi 16. miesto, Cremonese je so 14 bodmi desiate.
Serie A - 11. kolo:
AC Pisa 1909 - US Cremonese 1:0 (0:0)
Gól: 75. Toure
