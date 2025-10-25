< sekcia Šport
Pišoja si otvoril strelecký účet v Česku, Zlín získal bod za remízu
Iba druhé víťazstvo v sezóne zaznamenali hráči Dukly Praha, ktorí doma zdolali 1. FC Slovácko 1:0 gólom Michala Černáka.
Autor TASR
Praha 25. októbra (TASR) - Slovenský futbalista Marián Pišoja si otvoril strelecký účet v českej najvyššej súťaži. Dvadsaťpäťročný obranca Zlína prispel k remíze svojho tímu proti Pardubiciam 2:2. Pišoja dával v 62. minúte na priebežných 2:1 pre nováčika, deľbu bodov zariadil o deväť minút neskôr z penalty druhým presným zásahom v stretnutí Vojtěch Patrák.
Iba druhé víťazstvo v sezóne zaznamenali hráči Dukly Praha, ktorí doma zdolali 1. FC Slovácko 1:0 gólom Michala Černáka. Na strane úspešného tímu figuroval v základnej zostave slovenský stredopoliar Jakub Kadák, za hostí naskočili od úvodu Martin Koscelník, Martin Šviderský i Patrik Blahút.
Česká liga - 13. kolo:
FK Mladá Boleslav - MFK Karviná 2:4 (0:1)
Góly: 71. Lehký, 90.+6 Klíma - 47. a 51. Samko, 10. Gning, 55. Ayaosi
/M. Králik odohral celý zápas - D. Krčík odohral celý zápas/
FC Hradec Králové - FK Teplice 0:0
/S. Dancák odohral celý zápas, A. Griger hral do 56. minút, J. Uhrinčať bol na lavičke - D. Danihel, J. Jakubko, R. Ludha a M. Riznič boli na lavičke/
FC Zlín - FK Pardubice 2:2 (0:0)
Góly: 54. Koubek, 62. PIŠOJA - 59. a 71. Patrák
/M. Pišoja strelil gól a hral do 84. minúty, S. Belaník bol na lavičke (obaja Zlín)/
FK Dukla Praha - 1. FC Slovácko 1:0 (1:0)
Gól: 14. Černák
/J. Kadák hral do 80. minúty - P. Blahút hral celý duel, M. Koscelník do 46. minúty, M. Šviderský do 72. minúty, F. Vaško bol na lavičke náhradníkov/
