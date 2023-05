Pištej nepostúpil do štvrtého kola na MS, s Limom prehral 2:4

MS v Durbane - 3. kolo:



dvojhra mužov: Ľubomír PIŠTEJ (SR) - Džonghoon Lim (Kór. rep.) 2:4 (7, 8, -7, -6, -7, -5)

Durban 24. mája (TASR) - Slovenský stolný tenista Ľubomír Pištej nepostúpil do štvrtého kola dvojhry na majstrovstvách sveta v juhoafrickom Durbane. V stredajšom zápase 3. kola nestačil na Kórejčana Džonghoona Lima 2:4 na sety.Prvé dve dejstvá pritom skončili v Pištejov prospech, vyhral 11:7 a 11:8. Do ďalšieho však vstúpil lepšie Lim, súpera nepustil do vedenia ani raz (11:7) a následne vyrovnal na 2:2 (11:6). V piatom sete to vyzeralo na návrat slovenského hráča, chvíľu viedol o dva body, no Kórejčan uhral šesť loptičiek za sebou a set vyhral 11:7. V záverečnom dejstve už pohodlne dotiahol zápas do víťazného konca a set vyhral 11:5.