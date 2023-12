Pištej s Balážovou triumfovali v mixe na turnaji v Bielle

Biella 17. decembra (TASR) - Slovenskí stolní tenisti Ľubomír Pištej a Barbora Balážová triumfovali v miešanej štvorhre na turnaji WTT Feeder v talianskej Bielle. Ako druhý nasadený pár si v sobotnom finále poradili so srbskou dvojicou Dimitrije Levajac, Izabela Lupulesková 3:1 na sety (6, -6, 9, 7).



"Takpovediac do roka a do dňa sme získali ďalší titul a som veľmi rád, že tento sa už bude počítať do rebríčka kvalifikácie na OH. Som po dlhodobom zranení a bol som prakticky dva mesiace bez tréningu, takže tento turnaj bol skôr skúška. Po prvom zápase ma aspoň čiastočne prestalo bolieť chodidlo a mohol som hrať takmer bez bolesti," uviedol pre oficiálnu webstránku Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ) Pištej, ktorý s Balážovou získal víťaznú trofej presne pred rokom na turnaji WTT Feeder v americkom Fort Lauderdale a predtým v decembri 2019 na ITTF Challenge v kanadskom Markhame. V tomto roku sa v mixe tešil v lete s Tatianou Kukuľkovou na WTT Feeder v českom Havířove.



Slováci vyradili v 1. kole duo Mahdi Ahmadian z Tímu utečencov, Yat Poonová z Anglicka 3:0, vo štvrťfinále zdolali Grékov Georgiosa Stamatourosa s Malamateniou Papadimitriouovou z Grécka 3:2 a v semifinále pokorili ukrajinských reprezentantov Antona Limonova so Solomijou Bratejkovou 3:0. "S Grékmi sme mohli vyhrať aj tie sety, ktoré sme prehrali. Viedli sme ľahko 2:0 a 9:7, následne 2:1 a 9:6. Našťastie, sme potom získali aspoň piaty set. Finále bolo ťažké. Srbi hrali naozaj dobre a ak by sme nepodali stopercentný výkon, tak by sa z triumfu tešili oni," priblížil Pištej, ktorý vo dvojhre vyradil Rumuna Cristiana Pleteu (3:1) i Taliana Andreu Puppa (3:0), no v osemfinále nestačil na Noshada Alamiyana z Iránu (1:3): "S dvojhrou som vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti veľmi spokojný, keďže náročný žreb v 1. kole som dokázal zvládnuť a porazil som bundesligistu Pleteu, následne aj kolegu z klubu Puppa. S Alamiyanom som po dobrom prvom sete mal problémy najmä na príjme. Celkovo to však bolo vydarené vystúpenie."



Okrem Pišteja prenikla medzi 16 najlepších singlistiek aj Balážová (Camila Arguellesová z Argentíny 3:0, Srbka Izabela Lupulesková 3:2), v osemfinále ju vyradila Sakura Moriová z Japonska (1:3). Tatiana Kukuľková zdolala Zuzannu Wielgosovú z Poľska 3:2, ale v 2. kole prehrala s Chorvátkou Matejou Jegerovou 2:3.



Slovenky tvorili najvyššie nasadené duo v ženskej štvorhre, v ktorej prešli cez turecký pár Ece Haracová, Özge Yilmazová (3:0) a taliansku dvojicu Giorgia Piccolinová, Nicole Arliová (3:2, 20:18 v piatom sete) do semifinále, kde ich zastavili Poľky Katarzyna a Anna Wegrzynové (1:3).