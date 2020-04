Pištej si párkrát zahral v pivnici, obáva sa pauzy do septembra

Bratislava 12. apríla (TASR) - Slovenský stolnotenisový reprezentant Ľubomír Pištej sa už nevie dočkať návratu do normálneho športového života. V prvej polovici marca sa ešte tešil z deblového víťazstva na turnaji "Oman Open" v Maskate po boku srbského partnera Aleksandra Karakaševiča. Po návrate domov a absolvovaní povinnej karantény trávi čas v rodinnom kruhu a sem tam si zahrá aj na stole, ktorý má v pivnici.



"Bol som doma pätnásť dní. Nevychádzal som nikde. Teraz som síce tiež zavretý doma, ale aspoň to nie je úplne povinné," povedal hráč SPG Linz v rozhovore pre oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). "Aspoň mám čas byť trochu s deťmi. To je super, lebo sme veľa cestovali a nemal som veľmi čas venovať sa im. Pozerám televíziu, absolvujem aj mierne cvičenie a oddychujem. Snažím sa trénovať, mohlo by to však byť aj lepšie. Aspoň raz denne sa snažím niečo robiť, lebo od 15. marca je to už dlhšia doba. Priebežne niečo robím, ale nič extra. Kondícii sa veľmi nevenujem, na to nie sú ani vhodné priestory," uviedol 71. hráč singlového rebríčka a dodal: "Zahral som si asi trikrát, mám stôl v pivnici. Nedá sa však hrať na sto percent. Hlavne čakám na rozhodnutie, čo bude ďalej. Nikto nevie, kedy bude najbližší turnaj. Chcel by som aj normálne trénovať, bol by som veľmi rád, ale to zatiaľ nejde. Stolnotenisový zväz zatiaľ halu neotvára, takže mi neostáva nič iné, len čakať."



Vicemajster Európy v miešanej štvorhre by spoločne s Barborou Balážovou mal mať istú miestenku na olympijské hry v Tokiu, ktoré MOV preložil na budúci rok pre pandémiu koronavírusu. V súvislosti s výnimočnou situáciou však ešte nie je nič isté. „Čakáme, či sa to potvrdí. Keby malo byť všetko fér, tak nám to už ujsť nemôže. Pätnásteho apríla bude míting Svetovej stolnotenisovej federácie a tam uvidíme, ako sa rozhodne. Samozrejme, že sme sa tešili, treba však rešpektovať situáciu vo svete. Osobne si myslím, že v športe sa ešte ani v septembri nebude nič diať. Treba dodržiavať všetky nariadenia, nech sa to celé skončí. Chcel by som, aby obľúbené športy boli na obrazovkách čo najskôr. Želám si, aby sa šport už začal. Nejde len o stolný tenis, mám rád všetky športy a chýba mi to,“ povedal pre olympic.sk.