Pištej vyhral oba stredajšie duely v základnej skupine

Európska olympijská kvalifikácia v Guimaraesi



muži - H-skupina:



Ľubomír PIŠTEJ (SR) - Luka Mladenovič (Lux.) 4:2 (8, -9, 3, 7, -5, 7)

PIŠTEJ - Niagol Stoyanov (Tal.) 4:0 (9, 8, 12, 9)



ženy - B-skupina:



Debora Vivarelliová (Tal.) - Tatiana KUKUĽKOVÁ (SR) 4:2 (7, 7, 10, -9, -11, 11)

Guimaraes 22. apríla (TASR) - Slovenský reprezentant v stolnom tenise Ľubomír Pištej je blízko k postupu zo základnej skupiny do vyraďovacích bojov v európskej olympijskej kvalifikácii vo dvojhre. V portugalskom Guimaraesi vyhral oba svoje stredajšie duely v základnej H-skupine a už iba teória ho môže pripraviť o jednu z dvoch postupových miesteniek.Pištej zdolal v prvom súboji v skupine Luku Mladenoviča z Luxemburska 4:2 a večer hladko vyhral nad Niagolom Stoyanovom z Talianska 4:0. Figuruje tak na čele tabuľky, jeho posledným súperom bude mladý poľský reprezentant Samuel Kulczycki. Prví dvaja z každej skupiny postúpia do vyraďovacej časti kvalifikácie. Finalisti "pavúka" I. turnaja v oboch kategóriách si vybojujú miestenky na OH. Zvyšná osemnástka dostane ešte jednu šancu na II. turnaji.Tatiana Kukuľková prehrala v prvom stretnutí trojčlennej B-skupiny s Taliankou Deborou Vivarelliovou 2:4. Znížila z 0:3 na 2:3 na sety, ale v šiestom bola úspešnejšia jej súperka. V boji o dve postupové miesta sa ešte stretne s Walesankou Charlotte Careyovou, ktorá reprezentuje Veľkú Britániu. Vo vyraďovačke má už priamu miestenku štvorica nasadených, medzi nimi aj Slovenka Barbora Balážová, ktorú predurčuje k účasti na OH momentálne aj rebríčkové postavenie.Zo Slovenska má istotu štartu na OH 2020 v Tokiu zatiaľ len Wang Jang, ktorý si vybojoval miestenku v marci v katarskej Dauhe na turnaji svetovej kvalifikácie. Podľa rebríčka by mali postúpiť aj Balážová a Pištej v mixe.