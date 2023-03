Kapské Mesto 30. marca (TASR) - Juhoafrický hendikepovaný bežec Oscar Pistorius požiadal o podmienečné prepustenie z väzenia, v ktorom si odpykáva trest za vraždu priateľky Reevy Steenkampovej. Verdikt by mal padnúť po piatkovom vypočúvaní, na ktorom sa má šesťnásobný paralympijský víťaz zúčastniť osobne.



Komisia bude posudzovať trestný čin, za ktorý bol dnes už 36-ročný Pistorius odsúdený, jeho správanie a disciplinárny záznam vo väzení, účasť na vzdelávacích alebo iných kurzoch odbornej prípravy, jeho duševný a fyzický stav, a takisto či je pravdepodobné, že spácha zločin opäť. Posudzovať bude aj riziko, ktoré predstavuje pre verejnosť. Právny expert Neo Mashele tvrdí, že zo všetkých faktorov je najdôležitejšie správanie páchateľa. Pistoriusov právnik Julian Knight už dávnejšie uviedol, že bývalý športovec je vzorný väzeň, pripomenula agentúra AP.



Úrad výkonu trestov má k dispozícii niekoľko možností. Pistoriusa by mohli podmienečne prepustiť alebo dostať denné podmienečné prepustenie, keď by mohol počas dňa normálne fungovať v spoločnosti, ale v noci by sa musel vrátiť do väzenia. Ďalšou možnosťou je umiestnenie pod nápravnovýchovný dohľad. To znamená, že Pistorius by bol prepustený, ale musel by stráviť určitý čas v týždni v nápravnom ústave. Komisia môže žiadosť o podmienečné prepustenie zamietnuť. V takom prípade zvyčajne žiada páchateľa, aby znovu podal žiadosť v neskoršom termíne.



Kariéru Pistoriusa ukončil škandál, keď 14. februára 2013 zastrelil cez dvere kúpeľne svoju priateľku Reevu Steenkampovú. Počas súdneho procesu sa bránil, že išlo o nehodu a strieľal na domnelého votrelca v dome. Pôvodne ho odsúdili za zabitie na 6 rokov odňatia slobody, no súd vyššej inštancie ho uznal vinným zo zločinu vraždy a dostal 13,5 roka väzenia.



Jedným z faktorov, ktoré berie súd do úvahy, je aj postoj príbuzných obete. Steenkampovej rodičia Barry a June Steenkampovi sú proti Pistoriusovmu prepusteniu a na jeho vypočúvaní majú právo vystúpiť. "Je to vrah. Mal by zostať vo väzení," uviedol Barry Steenkamp vo februári v rozhovore pre britský denník Daily Mail.