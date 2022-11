Pitau povedie Montpellier do konca sezóny

Montpellier 14. novembra (TASR) - Francúzsky futbalový tréner Romain Pitau povedie Montpellier do konca tejto sezóny. V polovici októbra ako dočasný kouč nahradil vo funkcii Oliviera Dall'Oglia, ktorého vedenie klubu Ligue 1 po nepresvedčivých výsledkoch prepustilo.



Pitau získal s tímom v štyroch zápasoch dva body za remízy s Reims a Clermontom. Montpellier je momentálne na 14. mieste tabuľky iba bod nad pásmom zostupu. "Romain Pitau zostane na lavičke do konca sezóny. Dôverujeme mu a sme presvedčení, že je to muž na správnom mieste," citovala agentúra AP slová prezidenta klubu Laurenta Nicollina.