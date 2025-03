Pittsburgh a Nashville nastúpia v novembri v Štokholme

Štokholm 18. marca (TASR) - Tímy hokejovej NHL Pittsburgh Penguins a Nashville Predators odohrajú v novembri dva zápasy v Štokholme v rámci Global Series. Hrať sa bude v Avicii Arena 14. a 16. novembra.



Budúca sezóna bude pätnásta, v ktorej sa odohrá duel základnej časti NHL mimo územia Severnej Ameriky a švédska metropola je ako hostiteľ v tomto smere rekordérom. Privíta už celkovo 18 stretnutí. Penguins sa vrátia do Európy prvýkrát od roku 2008, keď práve v Štokholme hrali s Ottawou. Aj vtedy bol pri tom Sidney Crosby, ktorého čaká jubilejná 20. sezóna v súťaži. Duel vo Švédsku bude výnimočný aj pre oporu zadných radov Pittsburghu Erika Karlssona. "Bude to úžasný zážitok. V hľadisku bude mnoho priateľov a rodina. Bude pekné ukázať spoluhráčom náš domov a môžu získať lepší obraz o tom, o čom sa niekedy rozprávame," povedal podľa nhl.com 34-ročný trojnásobný víťaz Norrisovej trofeje.



Predators sa predstavia tretíkrát mimo domova, no premiérovo vo Švédsku. Ich lídrom v kanadskom bodovaní je v tejto sezóne Švéd, 30-ročný útočník Filip Forsberg. "Pre Filipa to bude obzvlášť výnimočné, i pre ďalších Švédov v našej organizácii. V rámci Global Series v roku 2022 v Berne a Prahe sme sa cítili úžasne, nemôžeme sa dočkať fanúšikov, ktorí nám v novembri dodajú v zápasoch ešte viac energie a nadšenia," uviedol podľa AP výkonný riaditeľ Predators Sean Henry.