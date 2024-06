Pittsburgh angažoval na post asistenta trénera Quinna

New York 12. júna (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Pittsburgh Penguins angažoval na post asistenta trénera Davida Quinna. Päťdesiatsedemročný americký kouč sa pripojí k realizačnému tímu, ktorý vedie hlavný kormidelník Mike Sullivan. Informoval o tom kanadský portál TSN.



Quinn v uplynulom ročníku viedol v pozícii hlavného trénera San Jose Sharks. Tri sezóny šéfoval aj striedačke NY Rangers. V organizácii "tučniakov" bude mať na starosti defenzívu. "Quinn prináša bohaté trénerské a rozvojové skúsenosti na najvyšších úrovniach profesionálneho a medzinárodného hokeja. Má za sebou dlhé roky spolupráce s elitnými obrancami a my sa tešíme na to, aký vplyv bude mať na našu obrannú hru. Jeho charakter, energia a entuziazmus ho predurčujú k tomu, aby sa skvele hodil do tímu trénera Sullivana," uviedol generálny manažér klubu Kyle Dubas.