Pittsburgh potvrdil formu, Columbus utrpel šiestu prehru v rade

NHL - sumár:



Pittsburgh Penguins – Columbus Blue Jackets 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)



Góly: 6. Malkin (Tomasino, Dewar), 14. Acciari (Lizotte), 15. Rakell (Rust, Crosby), 29. Imama (Heinen, Hayes), 36. Crosby (Grzelcyk), 59. Rust (Rakell) - 15. Jenner (Mateychuk, Provorov), 22. Danforth (Olivier, Severson), 44. K. Johnson (Kuraly, Činachov). Brankári: Nedeljkovic - Merzlikins, strely na bránku: 34:47.



New York 22. marca (TASR) - Hokejisti Pittsburghu zvíťazili v jedinom nočnom zápase NHL nad Columbusom 6:3 a pripísali si piaty triumf z uplynulých šiestich duelov. Kapitán Penguins Sidney Crosby prispel k výhre gólom a asistenciou a predĺžil svoju bodovú šnúru už na šesť stretnutí. Blue Jackets si opäť skomplikovali boj o play off, utrpeli šiestu prehru v rade a v tabuľke Východnej konferencie zaostávajú za Montrealom, ktorý si drží druhú voľnú kartu, naďalej o tri body. Penguins strácajú na Canadiens šesť bodov.vyjadril sa pre nhl.com tréner "tučniakov" Mike Sullivan.Crosby počas svojej série nazbieral 10 bodov za šesť gólov a štyri asistencie, celkovo má na konte 76 bodov (25+51). Keďže maximálne odohrá 80 duelov v tomto ročníku, už len štyri body mu chýbajú, aby si zapísal 20. sezónu, v ktorej bude mať priemer aspoň bod na zápas. Tým by prekonal výkon legendárneho Waynea Gretzkého (19 takýchto sezón), s ktorým sa doteraz delil o rekord. Okrem Crosbyho mali v zápase bilanciu 1+1 aj jeho spoluhráči z prvého útoku Rickard Rakell a Bryan Rust, brankár Alex Nedeljkovic pomohol k víťazstvu 44 úspešnými zákrokmi. Penguins poslal v 6. minúte do vedenia Jevgenij Malkin. Crosby s Malkinom tak bodovali v rovnakom zápase už 545-krát. Iba dvom dvojiciam sa to v celej histórii NHL podarilo viackrát - Gordiemu Howeovi a Alexovi Delvecchiovi (613) a švédskym dvojičkám Danielovi a Henrikovi Sedinovcom (587). Blue Jackets prehrávali už po prvej tretine 1:3. Napokon dali v zápase tri góly a zlepšili si tak svoju streleckú bilanciu - v predošlých štyroch vystúpeniach skórovali dokopy len raz. Kapitán hostí Boone Jenner strelil svoj prvý gól v sezóne, dosiahol ho v 13. zápase po návrate po zranení." poznamenal Jenner.