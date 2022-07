Pittsburgh predĺžil spoluprácu s Heinenom o ďalší rok

Pittsburgh 28. júla (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Pittsburgh Penguins sa dohodol na ročnom kontrakte v hodnote jeden milión dolárov s útočníkom Dantonom Heinenom.



Dvadsaťsedemročný Kanaďan má za sebou úspešnú sezónu, v ktorej si vytvoril osobné maximum s 18 gólmi a v 76 zápasoch pridal aj 15 asistencií. V siedmich dueloch play off trikrát skóroval. Pred príchodom do Pittsburghu pôsobil v Bostone a Anaheime. V 348 dueloch základnej časti nazbieral 154 bodov (62+92), v 40 zápasoch play off pridal po šesť gólov i asistencií.