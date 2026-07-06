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Pittsburgh predĺžil zmluvy s útočníkom Činachovom a brankárom Šilovsom
Dvadsaťpäťročný Činachov prišiel k „tučniakom“ v decembri a po skončení sezóny bol obmedzeným voľným hráčom.
Autor TASR
Pittsburgh 6. júla (TASR) - Ruský hokejista Egor Činachov podpísal s Pittsburghom Penguins nový trojročný kontakt v hodnote 18,75 miliónov dolárov. Útočník prišiel v uplynulom ročníku NHL z Columbusu Blue Jackets a nazbieral 36 bodov v 43 zápasoch.
Dvadsaťpäťročný Činachov prišiel k „tučniakom“ v decembri a po skončení sezóny bol obmedzeným voľným hráčom. Dovedna nazbieral v oboch tímoch 42 bodov (21+21), čo bolo jeho kariérne maximum, no v šiestich dueloch play off nezaznamenal ani jeden. Ruský krídelník bol draftovaný v prvom kole v roku 2020 z 21. miesta a odvtedy si pripísal 113 bodov v 247 dueloch základnej časti.
Okrem neho predĺžil Pittsburgh kontrakt aj s lotyšským brankárom Artursom Silovsom, a to o rok v hodnote 2,8 milióna dolárov. Dvadsaťpäťročný gólman bol taktiež obmedzeným voľným hráčom a v uplynulej sezóne inkasoval v priemere 3,07 gólu na zápas, mal 88,8-percentnú úspešnosť zákrokov a dva shutouty v 38 dueloch. Lepšie štatistiky mal v play off, no nastúpil len v polovici zápasov (3).
Silovsa draftoval v roku 2019 Vancouver Canucks v šiestom kole z celkového 156. miesta. Dovedna odohral v základnej časti 58 duelov, v play off trinásť. Od nasledujúcej sezóny bude súčasťou klubu spolu so slovenským krídelníkom Oliverom Okuliarom, ktorý sa po roku vracia do zámoria.
Dvadsaťpäťročný Činachov prišiel k „tučniakom“ v decembri a po skončení sezóny bol obmedzeným voľným hráčom. Dovedna nazbieral v oboch tímoch 42 bodov (21+21), čo bolo jeho kariérne maximum, no v šiestich dueloch play off nezaznamenal ani jeden. Ruský krídelník bol draftovaný v prvom kole v roku 2020 z 21. miesta a odvtedy si pripísal 113 bodov v 247 dueloch základnej časti.
Okrem neho predĺžil Pittsburgh kontrakt aj s lotyšským brankárom Artursom Silovsom, a to o rok v hodnote 2,8 milióna dolárov. Dvadsaťpäťročný gólman bol taktiež obmedzeným voľným hráčom a v uplynulej sezóne inkasoval v priemere 3,07 gólu na zápas, mal 88,8-percentnú úspešnosť zákrokov a dva shutouty v 38 dueloch. Lepšie štatistiky mal v play off, no nastúpil len v polovici zápasov (3).
Silovsa draftoval v roku 2019 Vancouver Canucks v šiestom kole z celkového 156. miesta. Dovedna odohral v základnej časti 58 duelov, v play off trinásť. Od nasledujúcej sezóny bude súčasťou klubu spolu so slovenským krídelníkom Oliverom Okuliarom, ktorý sa po roku vracia do zámoria.