Pittsburgh prepustil generálneho manažéra Hextalla

Pittsburgh 14. apríla (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Pittsburgh Penguins v piatok prepustil generálneho manažéra Rona Hextalla. Spolu s ním skončili aj jeho asistent Chris Pryor a riaditeľ hokejových operácií Brian Burke. Stalo sa tak po tom, čo sa Penguins prvýkrát po 16 rokoch nepodarilo postúpiť do play off.



Majiteľ Fenway Sport Group John Henry a predseda spoločnosti Tom Werner v spoločnom vyhlásení uviedli, že tím bude pracovať s novým vedením. Zároveň dodali, že veria vo svojich hráčov a cieľ získať Stanley Cup sa nemení.



Rozhodnutie prišlo po neúspešnej sezóne, v ktorej "tučniaci" obsadili deviatu priečku vo Východnej konferencii, čím ukončili najdlhšiu aktívnu sériu v hlavných severoamerických profesionálnych športoch v počte účastí v play off.



Hextall a Burke prišli do klubu vo februári 2021, krátko po rezignácii bývalého generálneho manažéra Jima Rutherforda, ktorý s klubom získal dva Stanleyho poháre v rokoch 2016 a 2017.



Duo dostalo za úlohu udržať pohromade jadro, ku ktorému patria kapitán Sidney Crosby, ruský útočník Jevgenij Malkin a kanadský obranca Kris Letang. Hextallovi sa síce minulé leto podarilo podpísať výhodné zmluvy s Malkinom a Letangom, no väčšina rozhodnutí budovať klub okolo jadra hráčov sa nevydarila.



Klub začne s hľadaním nástupcov okamžite, pričom každodennú činnosť zatiaľ prevezmú viacerí členovia farmárskeho Wilkes Barre/Scranton z AHL. Pomáhať bude aj hlavný tréner Mike Sullivan, čo značí, že klub nemá v úmysle rozviazať s americkým koučom zmluvu. Sullivan podpísal na jeseň uplynulého roka nový kontrakt s platnosťou do konca sezóny 2026/27.