Pittsburgh slávnostne vyvesí dres Jágra,bude tretí v klubovej histórii

Pittsburgh 10. novembra (TASR) - Klub zámorskej NHL Pittsburgh Penguins slávnostne vyvesí dres Jaromíra Jágra s číslom 68. Česká hokejová legenda sa stane iba tretím hráčom v klubovej histórii s touto poctou. Slávnostný ceremoniál sa uskutoční 18. februára 2024, tri dni po tom, ako Jágr oslávi 52. narodeniny.



Pred ním klub podobnou poctou ocenil iba Maria Lemieuxa (66) a Michela Brierea (21). Jágrov dres vystúpi k stropu PPG Paints Arény pred zápasom s Los Angeles Kings.



Jágr začal svoju zámorskú kariéru práve v drese Pittsburghu, s ktorým dvakrát získal Stanleyho pohár. "Keď som tam prišiel, mal som osemnásť rokov a všetci vedeli, že neviem anglicky. Bol som prvý hráč z Európy, ktorý hral za Penguins. Správali sa ku mne, ako keby som bol ich dieťa," uviedol Jágr vo videu, ktoré Penguins zverejnili na sociálnych sieťach: "Tak veľmi som si to užíval. Vlastne nikdy som sa tak nebavil. V Pittsburghu som žil život, bolo to jednoducho perfektné," dodal.



V Pittsburghu odohral 11 sezón, ktoré znamenali najúspešnejšie obdobie jeho kariéry. Okrem dvoch triumfov v Stanleyho pohári sa v službách "tučniakov" dočkal aj svojej jedinej Hartovej trofeje pre najužitočnejšieho hráča súťaže a piatich prvenstiev v kanadskom bodovaní základnej časti. Za Penguins nastúpil v základnej časti do 806 duelov, v ktorých nazbieral 1079 kanadských bodov. Neskôr sa objavil ešte v ďalších ôsmich zámorských kluboch. Svoju kariéru ešte stále oficiálne neukončil a v súčasnosti pôsobí v pozícii majiteľa českého extraligového tímu z Kladna.