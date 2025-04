Pittsburgh ukončil spoluprácu s trénerom Sullivanom

Pittsburgh 28. apríla (TASR) - Zámorský hokejový klub NHL Pittsburgh Penguins ukončil v pondelok spoluprácu s trénerom Mikeom Sullivanom. Američan pôsobil na striedačke „tučniakov“ takmer desať rokov a získal s nimi dva Stanleyho poháre. Správu o jeho odchode priniesla agentúra AP vyše týždeň po skončení základnej časti, z ktorej Penguins nepostúpili do play off tretí raz v rade.



Sullivan dosiahol s tímom 409 víťazstiev, čo je klubový rekord. V rokoch 2016 a 2017 s ním získal Stanleyho pohár a „tučniaci“ sa stali prvým tímom, ktorý obhájil titul v ére platového stropu. Jeho pôvodná zmluva, ktorú podpísal v roku 2022, platila ešte dve sezóny. Päťdesiatsedemročný kouč pritom nedávno uviedol, že chce zostať v klube, ktorý sa snaží prestavať tím okolo budúceho člena Siene slávy Sidneyho Crosbyho.



Generálny manažér Kyle Dubas bol minulý týždeň o čosi opatrnejší, keď uviedol, že sa so Sullivanom plánujú stretnúť, aby si ujasnili, či majú stále rovnakú predstavu o budúcnosti tímu. Dubas vo vyhlásení, ktorým oznámil rozhodnutie ukončiť spoluprácu s kormidelníkom, uviedol, že to nebolo ľahkovážne rozhodnutie. „Keďže naďalej vedieme Penguins cez toto prechodné obdobie, cítili sme, že je to najlepšie riešenie pre všetky zúčastnené strany,“ povedal Dubas.



Oznámenie kontrastovalo s tónom, ktorý Dubas zvolil pred pár dňami, kedy nazval Sullivana trénerom elitnej úrovne. Sullivan sa podľa jeho vtedajšieho vyjadrenia stotožnil so zmenami, ktoré sa snaží uskutočniť. „Len veľmi málo trénerov v tejto pozícii má chuť absolvovať takúto prestavbu. On bol veľmi otvorený a dal najavo, že presne toto chce. Toto bol hlavný dôvod, pre ktorý sme boli pripravení pokračovať spoločne,“ vyhlásil vtedy Dubas podľa AFP.



„Tučniaci“ najali Sullivana v decembri 2015 v snahe oživiť tím, na poste nahradil Mikea Johnstona. Priniesol priamy, nekompromisný prístup, ktorý Pittsburghu pomohol stať sa prvým tímom po takmer dvoch dekádach, ktorý získal Stanleyho pohár dvakrát v sérii. Päťdesiatsedemročný kormidelník si vybudoval hlboké puto s Crosbym a ďalšími ikonami klubu, ako sú Jevgenij Malkin a Kris Letang. Opakovane vyzdvihoval ich líderské schopnosti.



Úspechy zo začiatku Sullivanovej éry začali slabnúť, ako jadro tímu postupne strácalo na sile a vedenie nedokázalo nájsť adekvátnu náhradu. Pittsburghu ušlo play off v roku 2023 len o vlások. O rok neskôr sa mu to nepodarilo s výraznejším odstupom, pričom v aktuálnom ročníku boli mimo bojov už uplynulé dva mesiace, hoci Crosby zaznamenal bod na zápas už 20. sezónu v sérii, čím vytvoril nový rekord NHL.