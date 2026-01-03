< sekcia Šport
Pittsburgh vyhral na ľade Detroitu 4:1
„Červené krídla“ ako lídri Východnej konferencie prehrali v druhom stretnutí po sebe.
Autor TASR
Detroit 3. januára (TASR) - Hokejisti Pittsburghu Penguins pokračujú v zámorskej NHL vo víťaznom ťažení, na ľade Detroitu Red Wings získali po výsledku 4:1 piate víťazstvo z posledných šiestich zápasov. „Červené krídla“ ako lídri Východnej konferencie prehrali v druhom stretnutí po sebe.
NHL - sumár:
Detroit Red Wings - Pittsburgh Penguins 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Góly: 36. DeBrincat - 4. Rust (Crosby, Wotherspoon), 18. Činachov (Kindel, Wotherspoon), 60. Rakell (Crosby), 60. Dewar (Lizotte). Brankári: Gibson - Skinner, strely na bránku: 12:31
