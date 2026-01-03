Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
3. január 2026
Pittsburgh vyhral na ľade Detroitu 4:1

Snímka zo zápasu Detroit Red Wings - Pittsburgh Penguins. Foto: TASR/AP

„Červené krídla“ ako lídri Východnej konferencie prehrali v druhom stretnutí po sebe.

Autor TASR
Detroit 3. januára (TASR) - Hokejisti Pittsburghu Penguins pokračujú v zámorskej NHL vo víťaznom ťažení, na ľade Detroitu Red Wings získali po výsledku 4:1 piate víťazstvo z posledných šiestich zápasov. „Červené krídla“ ako lídri Východnej konferencie prehrali v druhom stretnutí po sebe.



NHL - sumár:

Detroit Red Wings - Pittsburgh Penguins 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Góly: 36. DeBrincat - 4. Rust (Crosby, Wotherspoon), 18. Činachov (Kindel, Wotherspoon), 60. Rakell (Crosby), 60. Dewar (Lizotte). Brankári: Gibson - Skinner, strely na bránku: 12:31
